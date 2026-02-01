Hugo Giménez invita a ejercitar la memoria con la muestra multimedia “Liminal”

“Liminal es un proyecto que se desprende de un documental que tengo en desarrollo, que llevo más de 10 o 12 años trabajando”, señaló Giménez, acerca de esta exposición que se habilitará mañana a las 19:30, con la curaduría de Luis Vera, con el apoyo de Fran Villalba en el diseño y montaje sonoro.

El director de la aclamada película “Matar a un muerto”, señaló que esta muestra surge a partir de su experimentación para “Prehistoria” un documental “que recorre un poco las ruinas de la dictadura”.

Giménez empezó a trabajar, alrededor de 2020, con primeros generadores de imágenes de Inteligencia Artificial (IA). “Daban como una impronta, justamente, mucho más liminal y tenebrosa. No como ahora que ya pasaron 5 o 6 años y las imágenes generadoras de IA son ya hiperrealistas”, detalló.

Si bien al principio pensó que las imágenes no le servirían, le abrieron el camino para explorar otros caminos. “Probando cosas, yo necesitaba una estética medio pixelada, y fueron saliendo algunas piezas”, comentó.

No obstante, al poco tiempo se dio cuenta que esas imágenes se desprendían del proyecto original y, siguiendo su intuición, desde el año 2023 comenzó a armar algunas piezas audiovisuales en relación a esta temática.

De a poco, la muestra comenzó a tomar forma, a partir de la noción que se cumplieron los mismos años en democracia de los que Paraguay estuvo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner.

En coincidencia con la conmemoración de los 37 años de democracia, Giménez habilitará esta exposición buscando abrir “un lugar de memoria, que no solamente genere reflexión, porque hay una tensión que tiene que ver entre el presente, el pasado y el futuro”.

“Hay obras que de por ahí pueden interpelar un poco más, generar algunas contradicciones, ¿por qué no? La idea es que, a través de una propuesta narrativa en el montaje de las obras y las obras en sí, que podamos de alguna manera interpelar un poco ese tiempo", añadió.

En la muestra se podrán ver vídeos, instalaciones, experiencias de realidad virtual (VR) y realidad aumentada, incluyendo un mundo virtual recreado con la plataforma Roblox.

La exposición, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (Fondec) y Codehupy, estará habilitada hasta la primera semana de marzo.

Giménez señaló que también están previstas actividades paralelas, como charlas y visitas especiales para estudiantes. El acceso será libre y gratuito.