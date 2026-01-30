¿Odiás a tu jefe? “Ayuda” y el peligro de subestimar a un idiota con poder

Sam Raimi vuelve a la gran pantalla con “Ayuda”, una película trabajada minuciosamente en cada detalle. La premisa es tan directa como contundente: un jefe despreciable, un entorno laboral tóxico marcado por el acoso y una trabajadora subestimada y explotada que ya realiza tareas de alta responsabilidad sin recibir la retribución ni el reconocimiento que merece. Lo que comienza como un viaje de trabajo termina en una tragedia aérea que deja a dos sobrevivientes antagónicos en una isla desierta, desatando una espiral de crisis, demencia y caos absoluto.

Una Rachel McAdams sensacional

El alma de esta historia reside en Rachel McAdams, cuya actuación es, sencillamente, sensacional. Tras haber colaborado con Raimi en el universo Marvel, aquí se entrega de lleno a un personaje complejo que transita por la vulnerabilidad y la ferocidad con una naturalidad asombrosa. McAdams sostiene el peso de la trama de forma pletórica, convirtiéndose en el ancla necesaria para mantenernos cautivados de principio a fin. Junto a ella, Dylan O’Brien ofrece el contrapunto perfecto, logrando una química tensa que evoluciona a medida que la supervivencia borra las etiquetas sociales.

Guion exquisito y gore con maestría

La cinta presume de un guion exquisito y cautivador firmado por Damian Shannon y Mark Swift. No se limita al impacto fácil; construye una historia sólida donde el humor negro más afilado se entrelaza con un estilo gore muy bien trabajado. Raimi utiliza la violencia gráfica con un espíritu lúdico, convirtiéndola en una herramienta estética que potencia la historia en lugar de opacarla. Es un relato que te mantiene entretenido y en vilo, haciendo que el exceso se sienta como una parte fundamental de su encanto.

El ajuste de cuentas universal

Lo que eleva a la película es su aguda observación sobre las dinámicas de poder. La relación entre los protagonistas permite notar a la perfección cómo se desplazan los hilos de la jerarquía bajo presión extrema.

Es, en esencia, la historia con la que fantasean tantos trabajadores: ese deseo intrínseco de justicia poética frente a la opresión y el bullying laboral. Este sentimiento, representado de forma magistral, es cuasi universal y resuena en cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible ante sus superiores. La película funciona como una fábula moderna y salvaje que nos recuerda que la arrogancia tiene un precio y que nunca debemos subestimar a nadie.

Ficha técnica: “Ayuda”

Calificación: 4/5

Nombre original: “Send help”

Dirección: Sam Raimi

Reparto: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Xavier Samuel, Chris Pang

País: Estados Unidos

Año: 2026

Fecha de estreno: 30-01-2026

Género: Comedia / Terror

Guion: Damian Shannon, Mark Swift

Duración: 113 min.

Sinopsis: Una empleada y su insoportable jefe sobreviven a un accidente aéreo en una isla desierta. Ella, con habilidades de supervivencia, se convierte en la única esperanza de su “superior” para mantenerse con vida en este entorno hostil.