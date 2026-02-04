El unipersonal “Psicópata” regresa a escena con funciones los miércoles de febrero

Tras una temporada inicial de diez funciones con localidades agotadas, Psicópata retoma su recorrido en Asunción con una nueva serie de presentaciones previstas para los miércoles de febrero. El unipersonal, protagonizado por Ariel Galeano bajo la dirección de Marcela Gilabert, propone un relato en primera persona que se sumerge en la mente de un asesino serial, combinando elementos de comedia negra y thriller psicológico.

Lea más: Una mirada al atardecer: Itaú lanza la 12ª edición de su concurso fotográfico

En escena, el personaje reconstruye su historia a partir de confesiones, recuerdos de infancia y relatos de crímenes, articulando un discurso que, de acuerdo con la producción, también plantea una mirada crítica sobre el morbo mediático y el consumo de la violencia como espectáculo.

El texto pertenece a Fernando Schmidt, dramaturgo uruguayo cuya obra ha sido representada en distintos países de Latinoamérica y Europa. La versión paraguaya está a cargo de Marcela Gilabert, directora y actriz argentina radicada en Paraguay.

La interpretación corre por cuenta de Ariel Galeano, actor paraguayo con más de dos décadas de trayectoria, quien sostiene el relato de principio a fin. Galeano ha participado en más de cuarenta producciones teatrales y fue reconocido con el Premio Edda al Mejor Actor en 2023. Además de su labor escénica, se desempeña como docente y formador de nuevas generaciones de artistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según señala el material promocional de la obra, el regreso responde al impacto generado durante su primera temporada, marcada por el sostenido interés del público y el llamado “boca en boca”. Al decir de la producción, en Asunción, la respuesta del público fue ampliamente positiva, con comentarios en redes sociales que subrayan la entrega del intérprete y la capacidad de la obra para sostener un relato continuo y atrapante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las funciones de Psicópata se realizan los miércoles de febrero, a las 20:30, en La Correíta – Sala La Correa, ubicada sobre General Díaz 1163 c/ Don Bosco. Las entradas tienen un costo de G. 70.000 de forma anticipada. También hay una promoción de dos entradas por G. 120.000. Se pueden conseguir contactando al (0981) 725739. La obra está recomendada para mayores de 13 años.