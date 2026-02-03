Una mirada al atardecer: Itaú lanza la 12ª edición de su concurso fotográfico

El concurso Atardecer en Paraguay llega a su duodécima edición consolidado como una de las propuestas culturales que celebra la identidad visual del país a través de la fotografía. Impulsado por Banco Itaú Paraguay, el certamen propone una mirada contemporánea y accesible sobre los atardeceres, invitando a personas de todo el territorio nacional a participar con imágenes capturadas exclusivamente desde el teléfono móvil.

La edición 2026 pone el foco de manera íntegra en la fotografía, apostando a registrar esos instantes efímeros en los que el cielo se transforma y dialoga con el paisaje.

La convocatoria está abierta a fotografías tomadas en Paraguay entre el 1 de marzo de 2025 y el 8 de febrero de 2026, sin edición digital más allá de recortes, y permite la inclusión de elementos o siluetas siempre que no se identifiquen rostros de personas.

Desde la organización destacan que Paraguay se distingue por la intensidad cromática y la variedad de sus atardeceres, una característica que atraviesa regiones, ríos, ciudades y paisajes rurales. En ese sentido, el concurso busca poner en valor tanto la belleza natural como la sensibilidad de quienes observan y recorren el país, reforzando una construcción colectiva de identidad a través de la imagen.

Las fotografías participantes serán evaluadas por un jurado integrado por especialistas en fotografía, quienes seleccionarán las obras destacadas de esta edición. Además de los premios previstos: un iPhone 17 Pro y un trípode para celular, las imágenes elegidas formarán parte de una exhibición digital que podrá verse en la página oficial del concurso, ampliando su alcance y visibilidad.

El plazo para participar se extiende hasta el 8 de febrero de 2026, y la carga de imágenes se realiza a través del sitio web oficial www.atardecerenparaguay.com.py, donde también se encuentran disponibles las bases y condiciones. Más información puede obtenerse igualmente a través de las redes sociales de Banco Itaú Paraguay.