Curso ofrecerá una introducción a la filosofía y pensamiento de la India

Este sábado 7 de febrero se pondrá en marcha el Curso de Introducción a la Filosofía y Pensamiento de la India, que a lo largo de cuatro clases buscará ofrecer a los participantes un recorrido estructurado a lo largo de la historia del pensamiento indio, desde sus orígenes hasta sus expresiones contemporáneas.

El curso estará dictado por la Mgter. Melissa Duré y en la primera clase presentará una introducción y los cimientos de la filosofía, desde los vedas hasta los upanishads.

El sábado 14, la temática será “Los seis sistemas filosóficos de la filosofía clásica de la india”. Estos son: Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva Mimamsa y Vedanta.

En la tercera clase, el sábado 21, la clase será acerca del Budismo. Se abordarán temas como el sermón de Benarés, la creación de la Sangha (comunidad monástica), las principales ramas y su difusión global.

Finalmente, el sábado 28 de febrero, la temática será El pensamiento contemporáneo. Allí se hablará del colonialismo, los movimientos independentistas y el pensamiento en la India post-colonial.

Las clases serán los sábados, de 16:00 a 18:00, y el costo total será de G. 100.000. Los interesados en participar pueden contactar al (0984) 801-658. También está disponible un formulario en el enlace https://shorturl.at/yg9dX.

Melissa Duré es Magíster en filosofía política contemporánea. Abogada, docente, investigadora. Es autora de la obra “Servidumbre y Reificación en la Historia reciente en el Paraguay” (2022) y coordinadora de la compilación “Re-pensando la filosofía desde Paraguay” (2025).