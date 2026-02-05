ArtVita Música abre un espacio de formación con el pianista Luis Reyes

ArtVita Música invita a la Clase Magistral de Repertorio para Cantantes Líricos, un encuentro formativo que propone adentrarse en el estudio y la interpretación del repertorio vocal desde una perspectiva artística y técnica.

La actividad estará a cargo del pianista Luis Reyes, Doctor en Artes Musicales con énfasis en Piano Colaborativo por la Universidad de California del Sur, Estados Unidos, cuya trayectoria se destaca por el trabajo cercano con cantantes y por el abordaje del repertorio lírico como un espacio de diálogo constante entre voz y piano.

La masterclass se realizará el sábado 28 de febrero, a partir de las 16:00 en la sede de ArtVita Música, ubicada sobre 25 de Mayo c/ General Aquino, en Asunción. El encuentro está orientado a cantantes líricos que deseen profundizar en la interpretación de obras del repertorio vocal, poniendo el foco no solo en la técnica, sino también en la musicalidad, el estilo y la construcción expresiva de cada pieza.

La propuesta contempla la participación de cantantes activos, quienes trabajarán directamente con el maestro durante la jornada, así como la posibilidad de asistir como oyentes, modalidad que cuenta con inscripción gratuita. Desde la organización señalan que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación a través del sitio web de ArtVita Música.

