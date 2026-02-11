Fondos de Cultura 2026: financiamiento de hasta G. 20 millones para iniciativas culturales

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) anunció el lanzamiento de los Fondos de Cultura 2026, un programa de financiamiento público destinado a proyectos culturales ciudadanos que aborden la creación artística, la gestión cultural comunitaria, la circulación de obras y el fortalecimiento de identidades locales en todo el territorio nacional.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 9 de marzo de 2026 y está dirigida a artistas, gestores y colectivos culturales. Según informó la institución, el objetivo es promover la participación ciudadana en los procesos culturales y fortalecer la articulación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de las políticas públicas culturales.

En esta edición, el programa contempla seis categorías de apoyo, con ajustes en la distribución de los recursos y la incorporación de líneas específicas. Una de ellas está destinada a culturas indígenas u originarias, orientada a proyectos que promuevan la preservación de identidades, lenguas, saberes y prácticas culturales, incluyendo procesos comunitarios y adecuación de espacios ceremoniales. Esta categoría financiará 20 proyectos, con un aporte de G. 10.000.000 por iniciativa.

Otra línea destacada es la de Territorios Priorizados, enfocada en proyectos de gestión cultural comunitaria desarrollados en distritos definidos por el Gabinete Social de la Presidencia de la República. Esta categoría apoyará 10 proyectos, con un financiamiento de G. 10.000.000 cada uno, priorizando el impacto social y el fortalecimiento de las actividades culturales locales.

La categoría Creadores del Arte está dirigida a proyectos de artes escénicas, artes visuales, música, investigación y arte urbano, y financiará 25 propuestas con G. 20.000.000 cada una. En la misma línea de fortalecimiento del sector, Puntos de Cultura – Centros Culturales apoyará 25 proyectos destinados a espacios culturales comunitarios, con el mismo monto por iniciativa.

Por su parte, Giras Culturales Nacionales busca fomentar la circulación descentralizada de obras paraguayas fuera del departamento Central. Esta línea financiará 20 proyectos, con G. 20.000.000 cada uno, para cubrir gastos de transporte, alojamiento y producción de al menos cuatro funciones.

Finalmente, la categoría Movilidad Internacional está orientada a artistas y gestores culturales que participen en eventos, festivales, ferias, congresos o residencias artísticas en el exterior. El apoyo máximo por proyecto será de G. 10.000.000, destinados a pasajes, viáticos y alojamiento.

Las bases y condiciones completas, así como los formularios de postulación, se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Secretaría Nacional de Cultura, en www.cultura.gov.py.