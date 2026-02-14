San Valentín en clave cultural: música, encuentro y emociones en distintos escenarios de Asunción

El sábado 14 de febrero, la escena alternativa paraguaya se concentra en una nueva edición de Sad Valentín, un festival que propone una lectura distinta del Día de los Enamorados a través de sonidos intensos y emotivos. La cita será desde las 19:00 en Voüdevil (Mcal. Estigarribia y Estados Unidos), con el regreso a Paraguay de Melian, banda argentina referente del post-hardcore y el metalcore sudamericano. Su presentación marca un reencuentro con el público local y se inscribe en una noche que cruza influencias del nu metal, el emo y el metalcore contemporáneo.

La propuesta se completa con la participación de bandas nacionales como Nhandei Zha, Destruye Todo Imperio, La Sal de la Tierra y Kava, además de la presencia de Scream of Glory, también de Argentina, consolidando un cruce regional que refuerza los vínculos dentro de la escena alternativa. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Tuti, con un costo de G. 95.000 guaraníes, mientras que en puerta tendrán un valor de G. 120.000.

Ese mismo sábado, otra forma de celebrar el amor y la sensibilidad tendrá lugar en La Chispa (Palma y Garibaldi), un espacio cultural independiente que desde hace años se posiciona como punto de encuentro para propuestas artísticas ligadas a la música, la experimentación sonora y la gestión cultural autogestiva. La Chispa se caracteriza por su programación cercana y diversa, apostando a formatos íntimos que privilegian la escucha, el intercambio y la creación colectiva.

En esta ocasión, la actividad comenzará desde las 17:00 y estará marcada por un encuentro musical donde se presentarán con sus propuestas Ibuki Aran y Gabriel Cáceres. La jornada cerrará con una selección musical a cargo de Fulana DJ, proyecto de la cantautora Stefy Ramírez, sumando un momento bailable que dialoga con el espíritu afectivo y celebratorio de la fecha.

La agenda se amplía además hacia el espacio público con Embarcate al Amor, una edición especial del ciclo Embarcate – Tardes Culturales en el Puerto, que se desarrollará este sábado en el Centro Cultural del Puerto, con acceso libre y gratuito de 18:00 a 23:00. La propuesta invita a compartir una tarde y noche junto al río Paraguay, combinando música en vivo, feria creativa y artes visuales en un entorno emblemático de la ciudad.

Desde las 18:00, el público podrá recorrer una feria de arte, diseño, artesanías y emprendimientos locales, mientras la programación musical incluirá la presentación de Roger Romances con un espectáculo tributo a Luis Miguel, la actuación de la cantante y compositora Erika Estigarribia en formato trío, acompañada por Vidal Romero y Guido Faggiani, y un set de baladas rockeras a cargo de Spirit Cover Band.

Durante la jornada también podrá visitarse la exposición Del río las coronas, del Espacio Cultural Itaú, abierta de 14:00 a 20:00, sumando una dimensión visual y patrimonial que complementa la experiencia cultural en el Puerto.