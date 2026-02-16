Más de cien artistas internacionales defienden a Francesca Albanese ante los ataques de varios gobiernos

Ante el recrudecimiento de los ataques contra la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, intelectuales, artistas, escritores, juristas, expertos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han salido en su defensa.

Amnistía Internacional, la asociación francesa Juristes pour le Respect du Droit International (Jurdi), la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el director de Human Rights Watch para la Unión Europea, Claudio Francavilla, el comisionado general de la Agencia para los Refugiados de la ONU (UNRWA), Philippe Lazzarini, expertos y relatores de Naciones Unidas y más de un centenar de escritores y artistas mundialmente reconocidos han emitido declaraciones y comunicados alertando sobre la tergiversación de las palabras de Francesca Albanese y pidiendo la protección de su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Uno de los comunicados de los últimos días, “Tribune de soutien à Francesca Albanese”, desmiente al ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien pidió la dimisión de Albanese por una frase “que ella nunca pronunció”: que “Israel es el enemigo común de la humanidad”. En el comunicado se transcriben textualmente las palabras de la relatora de la ONU, quien reiteró en sus redes sociales que el enemigo común “es EL SISTEMA que permitió que ocurriera el genocidio”: “capital, algoritmos, armas”.

“¿Pero qué importa la verdad?”, preguntan los firmantes. “A nosotros, ciudadanos y artistas, todavía nos importa. Por eso brindamos todo nuestro apoyo a Francesca Albanese, defensora del derecho de los pueblos, incluido el pueblo palestino, a existir”.

Entre los intelectuales, artistas y escritores que lo firman hay filósofos y teóricos como Etienne Balibar, Naomi Klein o Judith Butler; novelistas como la Nobel de Literatura Annie Ernaux; actores y actrices como Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Javier Bardem, Brian Cox, Guy Pearce y Miriam Margolyes; músicos como Annie Lennox, Brian Eno, Peter Gabriel, los británicos Massive Attack y Residente; fotógrafas como Nan Goldin; personalidades de la cultura como el exfutbolista marsellés Eric Cantona y el médico y escritor canadiense Gabor Maté; y cineastas como el estadounidense Spike Lee, el finlandés Aki Kaurismaki, el brasileño Walter Salles, el británico Mike Leigh y el griego Yorgos Lánthimos.