“Mefistófeles, corazón de abismo” se presenta en el Teatro Municipal

“Mefistófeles, corazón de abismo” propone una lectura contemporánea del mito de Mefistófeles, enfocada en los conflictos internos, el deseo y las tensiones propias de la condición humana.

La dramaturgia plantea un recorrido simbólico a través de quince personajes femeninos que dialogan con esta figura clásica desde distintas perspectivas.

La obra se presentó originalmente en la Manzana de la Rivera y ahora se traslada al escenario del Teatro Municipal, lo que permitirá una nueva disposición escenográfica y una adaptación del montaje al espacio de mayor formato.

La producción está a cargo de La Ratonera Teatral y cuenta con un elenco integrado por Mario Santander, Mirtha Villalba, Vivi Meza, Graciela Pykasu, Nati Pintos, Miri González, Soledad Aquino, Mabel Ferreira, Liz Oliveira, Daisy Weiler, Marta López, María Agustina Ortega, Stella Maris Cañete, Zunny Echague, Justa Mosqueira y Clara Riveros.

La asistencia de dirección es de Andrés Benítez y la creación gráfica corresponde a Soledad Aquino, con el apoyo de Otro Pito Pu Cultural.

La función se realizará el 20 de febrero a las 20:00. Entradas a G. 60.000. Para más información, se puede contactar al 0961 820844.