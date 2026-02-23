“El inspector general” regresa al Teatro Municipal en versión contemporánea

Estrenada en 1836, la obra retrata con ironía los vicios de la burocracia y la moral pública en una pequeña ciudad del Imperio Ruso. La trama se desencadena cuando las autoridades locales reciben la noticia de que un inspector gubernamental llegará para supervisar la administración. Presos del temor, los funcionarios corruptos confunden a un viajero común con el alto emisario, lo que desata una serie de equívocos que dejan al descubierto la corrupción, la hipocresía y el miedo al poder que atraviesan a toda la comunidad.

La puesta en escena propone una lectura contemporánea del clásico, subrayando la vigencia de los temas que aborda: las dinámicas del poder, la construcción de apariencias y la impunidad. Con humor y ritmo, el montaje enfatiza el carácter satírico de la obra y su capacidad de interpelar a públicos de distintas épocas.

La dirección está a cargo de Ronald von Knobloch, con asistencia de Mercedes Benítez, y la producción corresponde a NFC Producciones. El elenco está integrado por Natti Fuster Cascio, Fari, Francisco Fonseca, Cecilia Silva, Cynthia Insaurralde, Camila González, Sheila Alfonso, Diego Portillo, Sebastián Ramírez, Anahí Álvarez e Ingrid Sotelo.

Las entradas tienen un costo de 50.000 guaraníes. Para consultas y reservas, se encuentran habilitados los números 0972 715 195 y 0993 376 246.

