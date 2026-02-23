“¿Quién cuida el agua?”, interpelan ceramistas en muestra de Inteligencia Artesanal

Hoy se realiza la muestra de obras de varias ceramistas y alfareras denominada “Viva la Inteligencia Artesanal - ¿Quién cuida el agua?”.

La exposición se realizó en Fuga Villa Morra (Alfredo Seiferheld 5144, Asunción) y la integraron miembros del colectivo Trama Colectiva y otros artesanos.

“Desplazamos el foco de la primera muestra viva, la I.A. que tuvo como base la tecnología simbólica del cuerpo y el fuego, hacia el agua, como elemento de fuerza vital”, destacaron las artistas.

Explicaron que la muestra establece un contraste entre el desperdicio invisible del agua, producido por las tecnologías modernas, incluyendo la inteligencia artificial, y las tecnologías ancestrales de cuidado, almacenamiento y transporte del agua, encarnadas en el kambuchi.

Representatividad del Kambuchi

Recuerdan que el kambuchi no se presenta como objeto folclórico, sino como una tecnología viva, aún utilizada por alfareras rurales paraguayas, herederas y custodias de un saber transmitido por linaje materno.

“Esta muestra nos lleva al cuestionamiento central de quién cuida el agua en un mundo que considera relegado el uso de tecnologías ancestrales, y se prioriza el extractivismo antes que el cuidado”, concluyen.

Las alfareras integrantes de Trama Colectiva son:

Ayelen Van Humbeeck.

Gabriela Monroy.

Jazmín Brizuela.

Leila Buffa.

Marcelo Constantino.

Mapi González.

Valentina Coscia.

Verónica Fernández.

Virginia Barberis.

También expusieron sus obras las artistas y artesanas: