El Granel abre un espacio creativo para modelar palabras en barro

El Granel Lugar de Encuentros albergará el lunes 12 de enero, de 16 a 19 horas, una nueva edición de Palabras de Cerámica, una propuesta que invita a las personas participantes a trabajar con arcilla a partir de una palabra inspiradora elegida de manera personal.

Lea más: Talleres de artesanía y música en vivo para disfrutar en San Ber

Según la organización, el taller está pensado como un espacio experimental que combina creación, disfrute y autocuidado, especialmente dirigido a quienes permanecen en la ciudad durante el periodo de vacaciones.

La dinámica del encuentro parte de la elección de una palabra significativa, que luego se traduce en una pieza de cerámica modelada en barro. Durante el proceso, las y los participantes incorporan detalles y texturas con distintos elementos y finalmente pintan las piezas con engobe, dejándolas listas para una quema posterior que será realizada fuera del horario del taller. La propuesta, de acuerdo con el equipo organizador, busca habilitar una experiencia sensible en la que lo intangible, como una emoción o una idea, pueda adquirir forma y presencia material.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El taller está dirigido a personas desde los 15 años en adelante y no requiere experiencia previa en cerámica. Desde la organización explican que el objetivo es ofrecer un espacio de aprendizaje liviano y accesible, orientado tanto a la exploración artística como a la vivencia personal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actividad estará a cargo de Ami y Ceci Cabrera, gestoras culturales del Taller Tina Cardús, junto a Laura Báez, comunicadora, ilustradora y facilitadora visual vinculada al colectivo La Cartográfica. Báez trabaja en el acompañamiento de procesos sociales, educativos y culturales a través del dibujo, la escucha activa y la síntesis visual, herramientas que utiliza para transformar conversaciones y experiencias colectivas en imágenes comprensibles y memorables.

La inversión para participar es de 180.000 guaraníes por persona, con una promoción de dos cupos por 300.000 guaraníes. Según informa la organización, el monto incluye el IVA, todos los materiales necesarios para el trabajo en arcilla y la quema de las piezas una vez finalizado el taller.

Palabras de Cerámica se desarrollará en El Granel Lugar de Encuentros, ubicado en Juan de Salazar 372 casi Artigas, en Asunción. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza mediante un formulario previo y el pago correspondiente, cuyos comprobantes deben enviarse a los canales de contacto habilitados por la organización.