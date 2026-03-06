“Nunca estuve en Dublín” llega al Arlequín Teatro con una comedia familiar cargada de ironía

La obra “Nunca estuve en Dublín”, del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu, sube a escena en el Arlequín Teatro con dirección de Diego Mongelós y un elenco integrado por Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich. La puesta, dirigida a público adolescente y adulto, plantea una comedia de tono ácido que explora los conflictos familiares desde el humor y la ironía.

La historia comienza cuando una hija regresa a su casa luego de varios años de ausencia. Su llegada, además, no es en solitario: la acompaña Cindy, una presencia inesperada que altera el equilibrio familiar y desencadena una noche en la que afloran reproches, secretos y conversaciones pendientes. A través de situaciones cómicas y momentos de tensión, la obra expone las dificultades de comunicación dentro del núcleo familiar y los silencios que muchas veces pesan más que las palabras.

Según explicó el director Diego Mongelós, la propuesta combina el humor con una mirada humana sobre las relaciones familiares. “Es una comedia ácida, pero profundamente humana. Entre reproches, ironías y situaciones cómicas, los personajes intentan reconstruir una dinámica familiar para que pueda volver a ser ‘normal’”, señaló. También destacó que el público podrá reconocerse en varias de las situaciones que plantea la obra, atravesadas por tensiones generacionales y vínculos complejos.

Aunque el texto ha tenido presentaciones en países como España, Argentina y Uruguay, la versión que se presenta en Asunción es una producción completamente local, impulsada por GUB Produce y el Arlequín Teatro. Para Mongelós, esta combinación entre una historia de alcance universal y un equipo artístico paraguayo permite acercar al público una temática que trasciende fronteras. “Es una producción completamente local con actores, dirección y equipo artístico paraguayo que aborda una temática que atraviesa fronteras”, expresó.

Las funciones se realizan en el Arlequín Teatro, ubicado sobre Antequera casi República de Colombia. Las presentaciones tienen lugar los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti y tienen un costo de G. 100.000.

A lo largo de una noche marcada por el humor, los malentendidos y las verdades que finalmente salen a la luz, “Nunca estuve en Dublín” invita al público a reflexionar, entre risas, sobre las dinámicas familiares, las conversaciones que se postergan y las formas en que cada integrante enfrenta el paso del tiempo y sus propios vínculos.