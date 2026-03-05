Víctor Casartelli presentará el libro “Poesía reunida”

Poesía reunida recopila las obras poéticas más importantes de Casartelli, entre las que se encuentran Todos los cielos (1987), La transparencia de los días (1990), La emoción que no cesa (2001), Ojos del corazón (2006), Memoria en desbandada (2011), Transcripción de los sueños (2011) e Interminable sed (2018).

Lea más: La Feria del Libro Chacú-Guaraní inaugurará su edición número 26 con una agenda diversa y gratuita

El escritor Cave Ogdon expresa en la contratapa: “Dos rasgos que definen la poesía de Víctor Casartelli son un depurado lenguaje metafórico y una conciencia de suma lucidez. Esto le permite instalar sucesos y avatares de la aventura humana (amor, belleza, miseria, dolor) en un escenario de evocación conmovedora. Con la pulsión de sus versos, purifica la memoria, esparciéndola por el mundo. Con los años, la voz del poeta, dueña de un admirable lirismo, fue mutando hacia una poesía más prosaica, despojada y amante de lo cotidiano, aunque siempre inspirándose en nostalgias de la infancia, la amistad, el amor, la muerte o algún viejo y milenario mito”.

Sobre uno de sus tempranos poemarios, Josefina Plá señaló: “La transparencia de los días es la afirmación que repite su appogiatura en cada verso, de los poemas en los cuales el tiempo despliega su cartel de desafío: un poema es —debe ser— un paso adelante en la revelación del hombre... El clima —es decir, la temperatura espiritual definitoria— se manifiesta en Casartelli de poema en poema, ofreciendo en cada página algo así como un aletazo en una metáfora increíble en su sencillez, que señala ese paso adelante en el sonámbulo periplo del ser. Difícil elegir, señalar el poema más breve y más intenso a la vez en su pungencia; al parecer más verticalmente hincado, en el instante preciso, en la entraña que propaga y prolonga su parto en la emoción lectora...”.

Víctor Casartelli nació en Puerto Pinasco en 1943. En los años sesenta integró la revista Péndulo, donde escribió sobre literatura y arte. Como parte de su labor de difusión de la poesía paraguaya realizó viajes a distintos países.

Es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española, socio fundador de la Sociedad de Escritores del Paraguay —institución que llegó a presidir en la década del noventa— y socio del PEN Club del Paraguay. Ocupó diversos cargos públicos, entre ellos el de director de la Biblioteca Municipal de Asunción. En 1997 fue condecorado con la “Orden Nacional del Mérito”.