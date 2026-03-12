La propuesta “2x2″ conecta distintas miradas de la danza contemporánea

El ciclo 2x2: Dos Espacios, Dos Coreógrafos propone un recorrido por distintas miradas de la danza contemporánea a través de funciones que se desarrollarán en dos espacios escénicos de Asunción. La iniciativa reúne trabajos de los coreógrafos Javier Pérez Caicedo, de Ecuador, y Laura Guy, de Alemania, en una programación que combina solos y piezas colectivas.

La primera propuesta será “Instrucciones para desaparecer”, una obra con coreografía y dirección de Javier Pérez Caicedo. Inspirada en textos de los escritores Horacio Quiroga, Octavio Paz y Julio Cortázar, la pieza explora las emociones humanas como un universo tangible y plantea un espacio de confrontación personal frente a la inmediatez del mundo actual y las formas de distanciamiento que atraviesan la vida cotidiana.

A través del movimiento y de una voz en off, el cuerpo se convierte en un canal para redescubrir el vínculo con el otro, en una puesta que transforma la literatura en acción física y presencia escénica.

Las funciones de esta obra se realizarán el jueves 12 y el viernes 13 de marzo, a las 20:30, en Casa Sigilos, espacio ubicado sobre Palma 751. La producción está a cargo de Sigilos Teatro Experimental junto con Tercer Espacio Colectivo, mientras que el diseño de iluminación corresponde a Josema Tottil. Entradas al +595991801889.

La segunda parte del ciclo tendrá lugar en la Cía. Danza Bethania Joaquinho, donde la coreógrafa alemana Laura Guy presentará dos de sus obras: “Are You Coming to My Pijama Party” y “La Petite Laura”.

La primera pieza se adentra en la complejidad de la feminidad, explorando tensiones entre lo doméstico y lo sagrado, lo delicado y lo salvaje. La obra propone una experiencia escénica en proximidad con el público, en la que los cuerpos construyen un tejido de momentos íntimos, cercanía y desorden emocional, generando una atmósfera que oscila entre la quietud y el caos.

En contraste, “La Petite Laura” se presenta como un solo de carácter íntimo que, según su creadora, también dialoga con experiencias universales. La pieza aborda la alegría de la infancia y los desafíos de crecer hacia la vida adulta.

Durante el proceso creativo, Guy revisó recuerdos de distintas etapas de su niñez, en un trabajo que describe como una forma de terapia personal. A partir de esas memorias, la coreógrafa conectó actividades y sensaciones de su infancia con su presente como adulta, proceso en el que también participó su hermano, quien compuso la música de la obra a partir de esos recuerdos.

Estas funciones se llevarán a cabo el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, también a las 20:30, en la sede de la Compañía de Danza Bethania Joaquinho, ubicada en Lomas Valentinas 1069 casi Morelos. Entradas al +595992299419.

El ciclo ofrece un ticket especial de G. 100.000 que permite asistir a ambos espectáculos, mientras que la entrada para cada función individual tiene un costo de G. 70.000. Las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos habilitados por cada espacio.