Fausto Mendoza busca llegar a Estados Unidos “entre saltos y sueños”

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” acogerá este lunes 16 a la gala “Entre saltos y sueños”, que busca recaudar fondos para apoyar a Fausto Mendoza en los compromisos que tiene por delante en Estados Unidos.

Lea más: Historias familiares, políticas e históricas en la cartelera teatral de Asunción

El bailarín de 13 años, que actualmente cursa sus estudios en la academia Nicole Dijkhuis, participó el año pasado del Youth Grand Prix celebrado en Argentina, donde obtuvo el pase para participar de la competencia mundial que se celebrará del 10 al 18 de mayo en Houston, Texas, Estados Unidos.

Fausto también obtuvo una beca para ser parte del programa de verano del Boston Ballet, donde por un mes recibirá clases intensivas junto a destacados profesores. Esta se llevará a cabo desde finales del mes de junio, según comentó a ABC su madre, María Laura Cortés.

Detalló que, debido a la diferencia de fechas, Fausto tendrá que retornar a Paraguay y también aplicar para otra visa antes de usufructuar la beca del Boston Ballet.

Fausto será el encargado de abrir y de cerrar la gala que se realizará este lunes a las 20:00. La misma contará con la participación de bailarines de distintas academias de Asunción, Fernando de la Mora, Ñemby y San Lorenzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cortés anticipó que habrá números de danza clásica, folclórica, bachata y contemporáneo. “Una variedad de danzas va a haber, con el fin de que Fausto pueda recaudar fondos para hacer estos dos viajes”, agregó.

En la competencia celebrada en Argentina, Fausto quedó en el segundo lugar de las categorías Junior de Contemporáneo y Clásico Repertorio, tras competir con bailarines de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros países de la región.

La pasión de Fausto por la danza comenzó desde muy pequeño y, según comentó su mamá, a los 6 años comenzó a estudiar ballet en la Escuela Municipal de Danzas de San Lorenzo.

“Él mismo tomó la decisión de hacer esto de forma profesional y este año se está recibiendo de bailarín profesional, precisamente”, añadió Cortés, quien instó además a las familias a cultivar el talento de sus hijos.

Las entradas para la gala cuestan G. 66.000 y se pueden adquirir a través de Tuti.

“Queremos que la gente siga comprando las entradas porque esto va a marcar historia. La gente cree que comprando una entrada no ayuda en nada, al contrario, una compra más significa una esperanza más”, concluyó.