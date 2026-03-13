Historias familiares, políticas e históricas en la cartelera teatral de Asunción

El drama familiar “Superficie” llegará a escena en Sala La Correa con funciones previstas para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, siempre a las 20:30. La obra, presentada por la productora ARPY, propone una mirada sobre las tensiones que atraviesan los vínculos familiares cuando el paso del tiempo deja al descubierto conflictos que ya no pueden sostenerse ni ocultarse.

La trama sitúa a sus personajes en un espacio donde cada integrante permanece aferrado a sus propias versiones de la realidad, construyendo relatos personales para sostener su lugar dentro de la familia. En ese escenario, la obra invita al público a reflexionar sobre la delgada frontera entre lo que realmente ocurre y las ficciones que las personas crean para sobrevivir dentro de un mismo entorno.

La puesta está dirigida por Jesús Rojas, con asistencia de René González, y cuenta con las actuaciones de Andrés Arredondo, Jessica Narváez, Jesús Sánchez y Cece Gómez. Las entradas tienen un costo de G. 70.000 en forma anticipada y G. 90.000 en puerta.

Otra de las propuestas del fin de semana es “El ocaso de Bernardino Caballero”, que se presentará también del 13 al 15 de marzo a las 20:30 en la Alianza Francesa, ubicada en Mariscal Estigarribia 1039. La obra, escrita y dirigida por Walter Mers, se construye a partir de una investigación histórica realizada por Fabián Chamorro.

La pieza propone un retrato íntimo del expresidente paraguayo Bernardino Caballero durante sus últimos días, cuando el peso de las decisiones políticas y los recuerdos de una etapa decisiva del país emergen entre silencios y reflexiones. Desde esa perspectiva, el montaje busca acercarse a la figura histórica desde su dimensión humana, alejándose de las representaciones solemnes para explorar el vínculo entre el poder, la memoria y el final de una época.

El elenco está integrado por Félix Medina, Fabio Chamorro, Joaquín Díaz Sacco y Juan Carlos Cañete. Las entradas tienen un precio de G. 100.000, mientras que las anticipadas se encuentran disponibles a G. 75.000.

La tercera propuesta es “Heroicos (215 años de una patriótica historia)”, obra escrita y dirigida por Alberto Sánchez Pastor, que se presentará en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” los días 13, 14 y 15 de marzo a las 20:30. El montaje forma parte del ciclo “Camino a los setenta”, que la Compañía Teatral Roque Sánchez–Graciela Pastor desarrolla en el marco de su aniversario número 69.

La obra propone un recorrido escénico por momentos fundamentales de la historia del Paraguay, comenzando con las reuniones de los Próceres de Mayo que planificaban la ruptura con la corona española y culminando con los hechos que condujeron a la independencia en mayo de 1811. A lo largo del relato aparecen también figuras históricas como José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López, en un intento por reflexionar sobre los procesos que marcaron la construcción del país.

El elenco reúne a Alberto Sánchez Pastor, Héctor Silva, Alicia Sánchez Noé, Pedro Maciel, Marcelo Sánchez Garayo, Camilo Sánchez Pastor, Ángel David López, Manuel Coronel, Rodrigo Alcaraz, Justine Salsamendi y Pablo Denis. Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y pueden reservarse al 0981 598127.

Así, el público asunceno tendrá este fin de semana varias opciones para acercarse al teatro, con obras que dialogan tanto con las historias íntimas como con los procesos políticos y culturales que forman parte de la memoria colectiva.