Berta Rojas recibirá en España el Premio Honorífico Guitarrista José Tomás

Del 11 al 25 de julio, el Festival Internacional de Guitarra José Tomás - Villa de Preter reunirá a los mayores exponentes de la guitarra clásica mundial. Bajo el lema “Legado” esta 29º edición rinde homenaje a la herencia musical de José Tomás Pérez Sellés (1934-2001), figura clave de la técnica guitarrística española de la segunda mitad del siglo XX.

Lea más: La propuesta “2x2″ conecta distintas miradas de la danza contemporánea

Considerada una embajadora de la guitarra clásica, la maestra paraguaya recibirá el premio el martes 22 de julio, en el salón de actos de la Obra Social Caixapetrer, después de ofrecer un concierto al público.

“No esperaba un reconocimiento de esta magnitud en España, más aún viendo la lista de guitarristas ya premiados, personas a las que admiro profundamente y que siempre me han inspirado. Me siento muy agradecida. Este premio llega en el año que cumplo 60 años, un momento en el que me voy dando cuenta de que la vida va pasando, pero tengo la satisfacción de quizás haber dejado una nota de afecto en el corazón del publico”, declaró Berta Rojas, horas después de recibir la noticia del premio.

El certamen ofrecerá 25 conciertos, su tradicional concurso, clases magistrales y conferencias que avivarán el intercambio artístico entre maestros consagrados y jóvenes promesas de la guitarra.

El momento cumbre del festival está marcado por la entrega del Premio Honorífico Guitarrista José Tomás, que este 2026 recae en la maestra Berta Rojas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el año 2012, la organización del Festival Internacional de Guitarra José Tomás, junto a la asociación de Guitarra PIMA y con la colaboración de guitarristas y discípulos del maestro José Tomás, otorgan este premio a personalidades del mundo de la guitarra que se destacan en el campo de la composición, la docencia o de la interpretación, o por su trayectoria.

El reconocimiento en España se suma a premios recibidos anteriormente, entre los que destacan la Guitarra de Plata (México, 2019) y la Guitarra de Oro, otorgado por el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán en el 2022. Ese mismo año, Berta Rojas alcanzó su máximo logro con “Legado”, álbum premiado por el Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Clásica. El material también incluyó la obra de Sergio Asaad, Anido´s Portrait, que recibió el premio a Mejor Obra Clásica Contemporánea en los Grammy Latinos de ese mismo año.