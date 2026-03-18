Muestra “El delicado susurro del silencio” será inaugurada en la Manzana de la Rivera

Las fotografías que integran “El delicado susurro del silencio” nacen de recorridos pausados por el Centro Histórico de Asunción. En ellas, la mirada se detiene en fragmentos de arquitectura, juegos de luz y sombra, texturas y detalles que habitualmente permanecen invisibles en el ritmo cotidiano de la ciudad.

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“A través de una práctica de caminata silenciosa y observación atenta, las imágenes revelan la presencia sutil del tiempo en los edificios, las huellas de la historia y la atmósfera particular de un espacio urbano que continúa transformándose. La serie propone, así, una invitación a redescubrir el centro de Asunción desde la quietud, donde cada esquina puede revelar una belleza inesperada”, es lo que menciona el curador Félix Toranzos.

Sobre el artista

Alfredo Mendoza (Asunción, Paraguay), desarrolla una exploración fotográfica del centro histórico de la ciudad a partir de recorridos a pie y una mirada atenta a los detalles del paisaje urbano.

Inició su práctica en 2020, durante la pandemia, registrando edificios patrimoniales y escenas cotidianas del centro de Asunción. Con el tiempo incorporó el uso de cámara fotográfica, profundizando una investigación visual sobre la luz, las sombras y los fragmentos de arquitectura que suelen pasar desapercibidos.

Su trabajo propone redescubrir la ciudad a través de una observación silenciosa y contemplativa.