María Teresa López Moreira presentará la instalación “Voces de la naturaleza”

Este miércoles 18 a las 19:00 será inaugurada “Voces de la naturaleza”, una instalación diseñada por la artista María Teresa López Moreira que ocupará el hall central del Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe). La muestra cuenta con la curaduría de María Eugenia Ruiz.

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La artista detalló a ABC que esta instalación consistirá en cuatro máscaras elaboradas en acrílico. “Estas voces están presentando como unas páginas de la historia, que traen movimientos o emociones muy fuertes, lentas o ya tranquilas”, anticipó.

López Moreira señaló que la inspiración para esta instalación surgió de manera repentina, buscando representar una metáfora en torno a las estaciones.

Comentó que en el espacio se colocarán las máscaras sobre unas bases de vidrio, en la que también se podrán observar trozos de las cortezas de los árboles.

La artista comenzó su trayectoria con la cerámica, pero en los últimos años desarrolló una pasión por las instalaciones. Una de sus obras, un gran rosario, se encuentra en la Basílica de Caacupé.

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También ha realizado exposiciones en el Centro Cultural de la República El Cabildo, el Ferrocarril Central, la Manzana de la Rivera, entre otros espacios. Desde el año 2000 participa de distintas exposiciones colectivas y, a partir del año 2004, comenzó a realizar muestras individuales.

López Moreira afirmó que en los últimos años viene trabajando con materiales como el metal y el mármol, ya no tanto con la cerámica como lo hizo al principio. “Me di de lleno a las instalaciones porque realmente me gustan muchísimo”, añadió.

Con respecto a la reacción del público, la artista señaló que al ser una obra de arte contemporáneo cada uno puede generar su propia interpretación. “Queda a criterio de la gente, lo que se pueda imaginar qué es”, acotó.

Señaló que esta instalación la tiene “muy emocionada”, ya que “es algo diferente”.

Una “respuesta” en mármol

Paralelamente, la artista será parte de la muestra colectiva Esculturas delSol, que se realizará desde este viernes 20 de marzo al 19 de abril en delSol Shopping & Lifestyle.

En esta muestra López Moreira presentará “La respuesta”, una escultura realizada en mármol, que juega con la forma del signo de interrogación. La artista afirmó que la misma representa a las respuestas “a todas las preguntas que hay en la vida”.

En cuanto a su proceso creativo, López Moreira sostuvo que cuenta con varios bocetos preparados por si surge alguna exposición. “Surge la idea y me pongo a dibujar, después le veo, miro, y le pongo el nombre”, comentó.

Con orgullo también señaló que una de sus creaciones está emplazada en la sede de Surubi’i del Club Centenario y también obtuvo, en el año 2019, el Primer Premio en la categoría de Escultura del Concurso de Arte y Cultura del Banco Central del Paraguay. En este certamen participó con la obra “Signo 2″.

La exposición “Voces de la naturaleza” estará habilitada hasta el próximo 16 de abril en el Espacio Cultural Staudt. La misma podrá ser visitada con acceso libre y gratuito.