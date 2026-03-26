Hugo Luis Robles reúne cuatro de sus obras en el libro “Puto teatro”

“Gordas”, “El amor verde”, “Del otro lado” y “En mi casa se dormía bajo el árbol” son las cuatro obras que componen el libro “Puto teatro”, del dramaturgo y director paraguayo Hugo Luis Robles. La presentación será este jueves 26 a las 20:00 en la Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos” (25 de mayo c/ Estados Unidos).

Lea más: Exhibirán versión restaurada del telefilme paraguayo “El secreto de la señora”

La presentación de esta antología estará a cargo de la actriz, directora y escritora Luz Saldívar, quien se referirá a este material editado bajo el sello Ediciones de la Paz.

El acto estará acompañado por una exposición de fotografías y vestuarios de las representaciones de “Gordas”, “En mi casa se dormía bajo el árbol”, “El amor verde” y “Del otro lado”.

También se llevará a cabo una perfomance con los textos de las obras. La misma estará a cargo de Silvio Rodas, Giovanni André y Carrie Panambí.

Hugo Luis Robles ha escrito y dirigido más de cuarenta obras, las cuales han sido representadas en escenarios nacionales e internacionales. Con “Será martes” se consagró ganador del Primer Concurso Nacional de Dramaturgia “Mercedes Jané” realizado en el año 2015.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presentación del libro cuenta con el apoyo del Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) y se enmarca en las actividades de la semana del Día Mundial del Teatro, que se conmemora este viernes 27 de marzo.