Cultura
26 de marzo de 2026 - 08:00

Hugo Luis Robles reúne cuatro de sus obras en el libro “Puto teatro”

Hugo Luis Robles, dramaturgo y director teatral.
Hugo Luis Robles, dramaturgo y director teatral.

Hugo Luis Robles, uno de los dramaturgos y directores teatrales contemporáneos más prolíficos de la escena nacional, presentará este jueves el libro “Puto teatro”, que reúne cuatro de sus obras. El acto estará acompañado de una exposición de fotos, vestuarios y una performance con lectura de los textos de las obras.

Por ABC Color

“Gordas”, “El amor verde”, “Del otro lado” y “En mi casa se dormía bajo el árbol” son las cuatro obras que componen el libro “Puto teatro”, del dramaturgo y director paraguayo Hugo Luis Robles. La presentación será este jueves 26 a las 20:00 en la Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos” (25 de mayo c/ Estados Unidos).

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La presentación de esta antología estará a cargo de la actriz, directora y escritora Luz Saldívar, quien se referirá a este material editado bajo el sello Ediciones de la Paz.

Portada del libro "Puto Teatro", de Hugo Luis Robles, que reúne cuatro textos teatrales.
Portada del libro "Puto Teatro", de Hugo Luis Robles, que reúne cuatro textos teatrales.

El acto estará acompañado por una exposición de fotografías y vestuarios de las representaciones de “Gordas”, “En mi casa se dormía bajo el árbol”, “El amor verde” y “Del otro lado”.

También se llevará a cabo una perfomance con los textos de las obras. La misma estará a cargo de Silvio Rodas, Giovanni André y Carrie Panambí.

Hugo Luis Robles ha escrito y dirigido más de cuarenta obras, las cuales han sido representadas en escenarios nacionales e internacionales. Con “Será martes” se consagró ganador del Primer Concurso Nacional de Dramaturgia “Mercedes Jané” realizado en el año 2015.

La presentación del libro cuenta con el apoyo del Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) y se enmarca en las actividades de la semana del Día Mundial del Teatro, que se conmemora este viernes 27 de marzo.