“Timbó” explora la tradición de Altos a través de la videodanza en el Espacio E

La obra se estrenará este viernes 27 de marzo en el Espacio E (Estrella y Colón), con tres funciones programadas a las 19:00, 20:00 y 21:00. La propuesta plantea un acercamiento artístico a una de las celebraciones populares más conocidas del país mediante el formato de videodanza, un lenguaje que integra recursos del cine y de la danza contemporánea.

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“Timbó” surge a partir de una idea original de Natti Fuster Cascio y Fari Navero, quienes desarrollaron un proyecto que busca dialogar entre la raíz cultural y las formas actuales de expresión escénica y audiovisual. La dirección, el guion, la dirección de arte y la fotografía están a cargo de Navero, mientras que la coreografía fue creada por Fuster Cascio, quien propone una serie de movimientos pensados para interactuar con el entorno y con los recursos tecnológicos que forman parte de la puesta.

El elenco está integrado por Carlos Fossatti, Ingrid Sotelo, Pablo Izembrant, Victoria Bachero, Astrid Bachero, Rebeca Vecinday y la propia Fuster Cascio, con la participación especial del artesano Edgar Pérez. La música original fue compuesta por Diego Portillo, aportando una dimensión sonora que acompaña la narrativa visual y coreográfica de la obra.

El equipo creativo también incluye a Frank Parsouth en cámaras y edición, Virgilio Centurión en el diseño de luces y NFC Producciones en la producción de arte y la producción general. El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y de Lafust Centro Coreográfico de Investigación y Entrenamiento Corporal, con el auspicio del Espacio E.

Las funciones tendrán lugar en el Espacio E con entradas a G. 30.000. Debido a las características del espacio y al formato de la propuesta, los cupos son limitados, por lo que las reservas pueden realizarse al número (0993)376246 o a través de las redes sociales de @nfcproducciones.