Cultura
26 de marzo de 2026 - 18:09

“Timbó” explora la tradición de Altos a través de la videodanza en el Espacio E

Una escena de la obra de videodanza "Timbó" que se presentará en Espacio E.
Una escena de la obra de videodanza "Timbó" que se presentará en Espacio E.Gentileza

La videodanza se suma a la agenda cultural con una propuesta que enlaza tradición y lenguaje contemporáneo. “Timbó”, una creación de 426 Compañía Artística, invita a explorar las historias que rodean a la tradicional fiesta de San Pedro y San Pablo de la ciudad de Altos a través del movimiento, la imagen y la música, en una experiencia escénica que combina coreografía y narrativa audiovisual.

Por ABC Color

La obra se estrenará este viernes 27 de marzo en el Espacio E (Estrella y Colón), con tres funciones programadas a las 19:00, 20:00 y 21:00. La propuesta plantea un acercamiento artístico a una de las celebraciones populares más conocidas del país mediante el formato de videodanza, un lenguaje que integra recursos del cine y de la danza contemporánea.

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“Timbó” surge a partir de una idea original de Natti Fuster Cascio y Fari Navero, quienes desarrollaron un proyecto que busca dialogar entre la raíz cultural y las formas actuales de expresión escénica y audiovisual. La dirección, el guion, la dirección de arte y la fotografía están a cargo de Navero, mientras que la coreografía fue creada por Fuster Cascio, quien propone una serie de movimientos pensados para interactuar con el entorno y con los recursos tecnológicos que forman parte de la puesta.

El elenco está integrado por Carlos Fossatti, Ingrid Sotelo, Pablo Izembrant, Victoria Bachero, Astrid Bachero, Rebeca Vecinday y la propia Fuster Cascio, con la participación especial del artesano Edgar Pérez. La música original fue compuesta por Diego Portillo, aportando una dimensión sonora que acompaña la narrativa visual y coreográfica de la obra.

Natti Fuster Cascio en una escena de "Timbó".
Natti Fuster Cascio en una escena de "Timbó".

El equipo creativo también incluye a Frank Parsouth en cámaras y edición, Virgilio Centurión en el diseño de luces y NFC Producciones en la producción de arte y la producción general. El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y de Lafust Centro Coreográfico de Investigación y Entrenamiento Corporal, con el auspicio del Espacio E.

Las funciones tendrán lugar en el Espacio E con entradas a G. 30.000. Debido a las características del espacio y al formato de la propuesta, los cupos son limitados, por lo que las reservas pueden realizarse al número (0993)376246 o a través de las redes sociales de @nfcproducciones.