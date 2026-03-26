La enfermera y autora Julia Carmen Morel presenta su libro autobiográfico

El libro será presentado este viernes 27 de marzo a las 19:30, en la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta 820 c/ Perú), en Asunción, en un acto abierto al público organizado con apoyo de Editorial Arandurã y la Secretaría Nacional de Cultura, a través de la propia institución.

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En “Hacia un nuevo horizonte”, Morel comparte un relato autobiográfico que recorre distintos momentos de su vida personal y profesional. La obra comienza en San Ignacio, Misiones, su lugar de origen, donde desde temprana edad enfrentó desafíos económicos y familiares mientras buscaba abrirse camino a través del estudio y el trabajo.

A lo largo del libro, la autora reconstruye episodios marcados por la perseverancia, la vocación por el cuidado de los demás y la búsqueda de nuevos horizontes, tanto en el ámbito profesional como personal. El relato también incluye experiencias vinculadas a viajes y a proyectos que la llevaron a transitar diferentes escenarios y desafíos.

La autora reflexiona además sobre los valores que han guiado su trayectoria, entre ellos el sentido de servicio, el amor por la profesión y el agradecimiento, aspectos que atraviesan su mirada sobre el éxito y el crecimiento personal.

Sobre la autora

Nacida en 1945, Julia Carmen Morel culminó el bachillerato a los 28 años y posteriormente obtuvo el título de Licenciada en Enfermería. Durante su carrera se desempeñó como Directora Académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB-UNA) y también presidió la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).

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Su historia personal incluye importantes desafíos de salud: sobrevivió a cuatro cirugías por cáncer de mama y, tras 13 años de tratamiento médico, recibió el alta. Actualmente, a sus 80 años, continúa realizando viajes y manteniendo una vida activa.

El lanzamiento del libro se plantea como un encuentro entre lectores, colegas, familiares y miembros de la comunidad profesional de la autora. La actividad incluirá la presentación oficial de la obra, un brindis y firma de ejemplares, con acceso libre y gratuito.