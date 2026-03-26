Literatura
26 de marzo de 2026 - 15:26

La enfermera y autora Julia Carmen Morel presenta su libro autobiográfico

Portada de "Hacia un nuevo horizonte" de Julia Carmen Morel
Portada de "Hacia un nuevo horizonte" de Julia Carmen MorelGentileza

La Biblioteca Nacional del Paraguay acogerá el lanzamiento de “Hacia un nuevo horizonte”, el libro de la autora paraguaya Julia Carmen Morel, una obra que reúne recuerdos, reflexiones y experiencias de vida atravesadas por la vocación de servicio y la superación personal.

Por ABC Color

El libro será presentado este viernes 27 de marzo a las 19:30, en la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta 820 c/ Perú), en Asunción, en un acto abierto al público organizado con apoyo de Editorial Arandurã y la Secretaría Nacional de Cultura, a través de la propia institución.

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En “Hacia un nuevo horizonte”, Morel comparte un relato autobiográfico que recorre distintos momentos de su vida personal y profesional. La obra comienza en San Ignacio, Misiones, su lugar de origen, donde desde temprana edad enfrentó desafíos económicos y familiares mientras buscaba abrirse camino a través del estudio y el trabajo.

A lo largo del libro, la autora reconstruye episodios marcados por la perseverancia, la vocación por el cuidado de los demás y la búsqueda de nuevos horizontes, tanto en el ámbito profesional como personal. El relato también incluye experiencias vinculadas a viajes y a proyectos que la llevaron a transitar diferentes escenarios y desafíos.

La autora reflexiona además sobre los valores que han guiado su trayectoria, entre ellos el sentido de servicio, el amor por la profesión y el agradecimiento, aspectos que atraviesan su mirada sobre el éxito y el crecimiento personal.

Sobre la autora

Nacida en 1945, Julia Carmen Morel culminó el bachillerato a los 28 años y posteriormente obtuvo el título de Licenciada en Enfermería. Durante su carrera se desempeñó como Directora Académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB-UNA) y también presidió la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).

Su historia personal incluye importantes desafíos de salud: sobrevivió a cuatro cirugías por cáncer de mama y, tras 13 años de tratamiento médico, recibió el alta. Actualmente, a sus 80 años, continúa realizando viajes y manteniendo una vida activa.

El lanzamiento del libro se plantea como un encuentro entre lectores, colegas, familiares y miembros de la comunidad profesional de la autora. La actividad incluirá la presentación oficial de la obra, un brindis y firma de ejemplares, con acceso libre y gratuito.