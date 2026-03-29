Danzar con pájaros: una residencia internacional que une ciencia, arte y naturaleza en Paraguay

La compañía Maino’i Colectivo Escénico desarrollará entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2026, en Asunción, una residencia internacional de creación en danza dirigida por Marisol Salinas y con participación de artistas de México y El Salvador, con el objetivo de explorar mediante el movimiento las conexiones entre humanos y pájaros, en el marco de un proyecto apoyado por el fondo Iberescena a través de la Secretaría Nacional de Cultura.

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La iniciativa, titulada Danzar con y como pájaros, comenzó su fase de trabajo virtual en febrero y entra ahora en su etapa presencial a partir del 30 de marzo, cuando las artistas invitadas Paola Lorenzana, desde El Salvador, e Itzel Zavaleta, desde México, se incorporen al proceso en Paraguay. Durante estos días, el equipo desarrollará una investigación escénica que se extenderá hasta el 7 de abril, integrando creación, intercambio y actividades abiertas.

La residencia cuenta con un equipo de participantes previamente seleccionado mediante convocatoria e invitación, tanto a nivel internacional como local, lo que garantiza un grupo de trabajo con experiencia y afinidad en la investigación escénica y la temática ambiental que atraviesa el proyecto.

El punto de partida conceptual es un hallazgo científico que revela que las aves activan su órgano vocal durante el sueño, como si cantaran en silencio. A partir de esta idea, la residencia propone trasladar al cuerpo humano esa experiencia, explorando el canto, el vuelo y el sueño como impulsos para la creación coreográfica. Según explica Marisol Salinas, la propuesta busca “reflexionar en clave de movimiento danzado sobre este conocimiento, con la finalidad de construir un guion performático”, además de experimentar la danza “con el entusiasmo del cuerpo”.

El proceso creativo se orienta a generar una pieza que pueda ser reinterpretada en distintos contextos, al tiempo que abre una reflexión más amplia sobre la relación entre los seres humanos y otras formas de vida. Las artistas trabajan con registros de cantos de aves, textos poéticos de los países participantes y testimonios comunitarios, con la intención de construir una experiencia escénica que fomente la empatía hacia la naturaleza.

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Las actividades paralelas se desarrollarán en fechas concretas dentro de ese periodo. Entre el sábado 4 y el lunes 6 de abril tendrá lugar un laboratorio ecosomático con artistas locales en un entorno natural, mientras que el lunes 6 y el martes 7 de abril se realizará un taller de movimiento dirigido a estudiantes de la Escuela Agrícola de Belén, en el departamento de Concepción. Estas acciones buscan ampliar el alcance del proyecto y vincularlo con la comunidad, promoviendo la sensibilidad corporal y la conciencia ambiental.

La residencia incluirá también muestras abiertas y la producción de un podcast que documentará el proceso creativo, permitiendo seguir la evolución del trabajo más allá del espacio escénico. El proyecto forma parte de los 131 seleccionados por Iberescena en 2026, consolidando un cruce entre arte, ciencia y territorio que se despliega a lo largo de estas fechas en Paraguay.