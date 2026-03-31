Museos nacionales en Semana Santa: así serán los horarios de atención en los próximos días

Si estás pensando aprovechar estos días para visitar alguno de los museos nacionales que están en Asunción o en el interior del país, en esta nota te contamos cómo será la atención durante esta Semana Santa.

En Asunción

El Museo Casa de la Independencia, ubicado en 14 de mayo y Presidente Franco, es uno de los más visitados del país y alberga un valioso acervo de elementos históricos, además de conservar gran parte de la estructura de la casa en la que se organizó la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811.

Este miércoles 1 de abril abrirá sus puertas de 7:30 a 16:30, mientras que el jueves 2 estará abierto de 9:00 a 15:00.

El viernes 3 estará cerrado y volverá a abrir el sábado de 8:00 a 16:00. El domingo 5 también estará cerrado.

El Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Eligio Ayala 1345 casi Curupayty, reúne una colección de obras europeas y locales, que ejemplifican la evolución del arte en Paraguay desde el siglo XIX hasta la actualidad.

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Este miércoles 1 de abril estará abierto de 10:00 a 16:00, mientras que el jueves 2 podrá ser visitado de 9:00 a 15:00. El viernes 3 permanecerá cerrado y volverá a abrir sus puertas el sábado 4, de 13:00 a 19:00. El domingo 5 estará cerrado.

El Museo General Bernardino Caballero, ubicado dentro del Parque Caballero, alberga una colección de objetos que pertenecieron al ex presidente de la República y a su familia.

Durante esta Semana Santa abrirá sus puertas el miércoles 1 de abril de 8:00 a 14:00 y el jueves 2 de 9:00 a 15:00. El viernes y el domingo estará cerrado, pero el sábado recibirá a los visitantes de 9:00 a 16:00.

En Yaguarón

El Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia funciona en una casona del siglo XVIII, que perteneció al capitán José Engracia de Francia, padre del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Su acervo está integrado por elementos significativos de la historia del Paraguay.

Este miércoles 1 abrirá de 8:00 a 15:00 y el jueves 2 recibirá al público de 9:00 a 15:00, mientras que el sábado 4 atenderá de 13:00 a 19:00. El Viernes Santo y el Domingo de Pascuas estará cerrado.

En Pilar

El Museo Cabildo de Pilar es otro de los museos nacionales que guarda una rica historia. Está ubicado en 14 de mayo y Mariscal López, reuniendo objetos y armas utilizadas en la Guerra contra la Triple Alianza, así como piezas de arte sacro rescatadas del incendio de la iglesia de Pilar.

Este miércoles 1 abrirá de 8:00 a 17:00 y el jueves 2 de 9:00 a 15:00, mientras que el viernes estará cerrado. El sábado abrirá de 8:00 a 17:00 y el domingo de 9:00 a 13:00.

En Pirayú

El Museo Campamento Cerro León, ubicado en la ciudad de Pirayú, en un sitio histórico que sirvió de lugar de instrucción durante la Guerra contra la Triple Alianza. Se estableció en 1864, pero fue destruido parcialmente durante la ocupación brasileña de 1868.

Este miércoles 1 podrá ser visitado de 8:00 a 16:00 y el jueves de 9:00 a 15:00, mientras que el viernes estará cerrado. El sábado atenderá de 9:00 a 16:00 y el domingo estará nuevamente cerrado.

En Caapucú

El Museo Oratorio Cabañas funciona en una edificación que data de fines del siglo XVII y perteneció a varios miembros de la familia Cabañas, entre ellos Manuel Atanasio Cabañas, héroe de las batallas de Paraguarí y Tacuarí. Reúne tallas jesuíticas hasta objetos coloniales.

Este miércoles 1 abrirá de 8:00 a 16:00 y el jueves de 9:00 a 15:00. El viernes estará cerrado, mientras que el sábado y domingo abrirá sus puertas de 8:00 a 16:00.