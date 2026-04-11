Feria, música en vivo y vinilos: Embarcate propone una nueva jornada cultural

Este sábado 11 de abril, desde las 15:00, el Centro Cultural del Puerto de Asunción será sede de una nueva edición de Embarcate, una propuesta abierta y gratuita que integrará música en vivo, feria de diseño, gastronomía y el retorno de Vinilo Cooltural, un espacio dedicado a la cultura del vinilo y los formatos musicales físicos.

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La jornada se enmarca dentro de la programación de Embarcate, una iniciativa que busca consolidar un espacio de encuentro ciudadano a través de distintas expresiones culturales. En esta edición, uno de los focos principales será Vinilo Cooltural, una propuesta que vuelve a instalarse dentro del evento con una oferta dirigida tanto a coleccionistas como a público general interesado en la música en soportes físicos.

En ese contexto, la feria reunirá a unos 20 expositores que pondrán en circulación más de 5.000 materiales, entre vinilos, CDs y cassettes, abarcando diversos géneros musicales. La propuesta no solo apunta a la compra y venta, sino también al intercambio y al encuentro entre aficionados y especialistas.

A lo largo de la tarde, el espacio también contará con musicalización en vivo mediante Vinyl Sets, a cargo de Born Mean, Vinyl Box, Arcoiris Analógico y DJ Lilo, quienes ofrecerán selecciones en formato analógico, reforzando la experiencia sonora característica de este tipo de eventos.

Más allá del eje musical, Embarcate incluirá un sector gastronómico y una feria con propuestas de diseño, arte y producción artesanal. Participarán creadores y creadoras como Carlos Rodas (Mancha de Café), Natalia Kaburei en joyería, Sonia Helion con piezas en ñandutí, Noelia Pérez en macramé, Leila Samudio con cuadros y accesorios, Evelin Barrios con pinturas y dibujos, Stella Mayeregger (Guaraní Joyas), Luciano Patiño en joyería, Clari Dure con accesorios y prendas, y Paula Imas con distintas propuestas de diseño.

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Vinilo Cooltural, que forma parte de esta edición, ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, en reconocimiento a su aporte a la circulación musical en formatos físicos, en un contexto dominado por lo digital.