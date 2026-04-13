Estos son los 110 proyectos seleccionados para recibir los Fondos de Cultura 2026

Un total de 110 proyectos fueron elegidos por la Secretaría Nacional de Cultura en el marco de la convocatoria de los Fondos de Cultura 2026, que otorgará aportes de hasta G. 20 millones en seis categorías distintas.

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Según destacó la institución, el llamado contó con participantes “de distintos puntos del país” y tuvo como objetivo “promover la creación artística, la gestión cultural comunitaria, la circulación de bienes y el desarrollo territorial, contribuyendo a la descentralización y el acceso equitativo a oportunidades del sector cultural”.

En la categoría Creadores del Arte fueron elegidos 25 proyectos que recibirán G. 20 millones cada uno. Entre ellos se encuentran los 10 años de Teatro Mbyky, una puesta en escena de la zarzuela María Pacurí, la obra de danza Reindy, el ciclo de música Jazzcional, Belluras del CHA, entre otros.

En la categoría Puntos de Cultura- Centros Culturales fueron elegidos 25 proyectos que recibirán G. 20 millones cada uno. Entre estas iniciativas están la revitalización del Museo de los Inmigrantes de Bella Vista Sur, el Museo de la Creatividad Ypacaraiense, Arasa Cultural 2026, Pastoreo Crea y la Noche de los Museos 2026.

La tercera categoría es la de Giras Culturales Nacionales, en la que fueron elegidos 20 proyectos que recibirán hasta G. 20 millones cada uno. En este listado están la Gira Clown 2026, Ambulante Zine, Jazz en Ruta, Emimbi, Gira Nacional Che Valle 2026, entre otros.

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Para la Movilidad Internacional se seleccionaron 10 proyectos que recibirán G. 10 millones cada uno. Entre estos están la participación de festivales de ópera en Italia, la presencia paraguaya en el V Festival Paneuropeo de Danzas Tradicionales y la gira Armonías sin Fronteras en México.

En la categoría Culturas Indígenas u Originarias fueron seleccionados 20 proyectos, los cuales recibirán un aporte de G. 10 millones cada uno. Entre los seleccionados están la salvaguarda del Oypysy, Memorias de Areté guaraní, la recuperación del cancionero Chamacoco, la recuperación de la fiesta ancestral ayorea de cambio de ciclo, y otros más.

Finalmente en la categoría de Territorios Priorizados fueron escogidos 10 proyectos que recibirán un aporte de G. 10 millones. Entre estos se encuentran: Vy’a Syry, el Festival de Artes, Sabores y Talentos de Mayor Otaño, un Taller de composición musical para jóvenes y otros.

Desde la SNC señalaron que para la adjudicación final y el desembolso, las personas responsables de los proyectos seleccionados deben presentar la documentación requerida, conforme a lo establecido en las bases y condiciones de la convocatoria.

La presentación de los mismos debe realizarse del 20 al 24 de abril, de 8:00 a 15:00, en la sede de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la SNC, ubicada en Ayolas esquina Haedo.