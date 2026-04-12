Literatura
12 de abril de 2026 - 16:12

Un encuentro con la narrativa y la poesía en el cuarto Atardecer Literario del PEN

Atardecer literario es la actividad que propone el PEN para este lunes
Atardecer literario es la actividad que propone el PEN para este lunes.Gentileza

El Centro PEN Paraguay vuelve a convocar a los amantes de la palabra con una nueva edición de su ya tradicional “Atardecer literario”, una propuesta que invita a encontrarse con la literatura en un ambiente cercano y abierto.

Por ABC Color

Este lunes 13 de abril, a partir de las 19:00, en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos (México c/ Mcal. Estigarribia), el PEN Paraguay celebrará la cuarta edición de este ciclo con acceso libre y gratuito, reuniendo a escritores nacionales que compartirán textos de su autoría en un espacio pensado para la difusión y el intercambio cultural.

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El encuentro, que forma parte de la red de Casas Bicentenario del Centro Cultural de la República El Cabildo, contará con la participación de los integrantes del PEN Paraguay: Mario Rubén Álvarez, Sergio Cáceres, Maricruz Méndez Vall, Marcos Ibáñez, Ricardo Loup, María Eugenia Yegros y Javier Yubi.

A ellos se sumará como invitado el escritor Cristhian Encina, en representación del colectivo “Los caballeros del suspenso”, así como las autoras Morena Sosa, Limpia Rodríguez y Mónica Laneri, quienes participarán en nombre de “Terror Fem”.

El “Atardecer literario” busca ser un espacio de encuentro entre autores y público, donde la lectura en voz alta y la diversidad de estilos construyen una experiencia accesible y enriquecedora.

Esta iniciativa se enmarca en la labor del PEN Internacional, organización presente en más de 150 países que promueve la literatura y defiende la libertad de expresión. En Paraguay, el capítulo local fue fundado en 1943, con figuras clave como Arsenio López Decoud y Augusto Roa Bastos en sus inicios.