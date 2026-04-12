Un encuentro con la narrativa y la poesía en el cuarto Atardecer Literario del PEN

Este lunes 13 de abril, a partir de las 19:00, en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos (México c/ Mcal. Estigarribia), el PEN Paraguay celebrará la cuarta edición de este ciclo con acceso libre y gratuito, reuniendo a escritores nacionales que compartirán textos de su autoría en un espacio pensado para la difusión y el intercambio cultural.

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El encuentro, que forma parte de la red de Casas Bicentenario del Centro Cultural de la República El Cabildo, contará con la participación de los integrantes del PEN Paraguay: Mario Rubén Álvarez, Sergio Cáceres, Maricruz Méndez Vall, Marcos Ibáñez, Ricardo Loup, María Eugenia Yegros y Javier Yubi.

A ellos se sumará como invitado el escritor Cristhian Encina, en representación del colectivo “Los caballeros del suspenso”, así como las autoras Morena Sosa, Limpia Rodríguez y Mónica Laneri, quienes participarán en nombre de “Terror Fem”.

El “Atardecer literario” busca ser un espacio de encuentro entre autores y público, donde la lectura en voz alta y la diversidad de estilos construyen una experiencia accesible y enriquecedora.

Esta iniciativa se enmarca en la labor del PEN Internacional, organización presente en más de 150 países que promueve la literatura y defiende la libertad de expresión. En Paraguay, el capítulo local fue fundado en 1943, con figuras clave como Arsenio López Decoud y Augusto Roa Bastos en sus inicios.