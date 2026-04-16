Nuevas funciones de la obra “El círculo” llegan a la Sala La Correa

La obra teatral “El círculo”, escrita y dirigida por Natalia Cabral, se presentará en abril en la Sala La Correa (General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco), con funciones los días viernes 17 y sábado 18 a las 20:30, domingo 19 a las 20:00, y el siguiente fin de semana el viernes 24 y sábado 25 a las 20:30, y domingo 26 a las 20:00.

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La puesta reúne a las actrices Aida Cohene, Noelia Florentín y Natalia Silva, y propone una exploración escénica de las relaciones humanas a partir de una historia centrada en una madre y su hija.

La acción se sitúa en la cocina, presentada como el núcleo de la casa y de los vínculos familiares. En ese espacio, Claudia y Julia atraviesan una cena en preparación que funciona como disparador para confrontar su relación. A medida que avanza la escena, los diálogos y las acciones establecen un paralelismo con la comida que se elabora en tiempo real, mientras emergen temas postergados durante años.

La obra incorpora además una interpelación directa al público, canalizada a través del personaje de Sofía, quien articula los pensamientos y emociones de las protagonistas. Su presencia se despliega entre la pintura en vivo y la evocación de recuerdos, configurando una capa narrativa que conecta lo íntimo con lo expresivo.

En términos temáticos, la obra aborda cuestiones vinculadas a las decisiones de vida, las pasiones relegadas, las relaciones interpersonales y el contexto político, integrando estos elementos en el desarrollo de la historia.

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La propuesta escénica incluye el uso de una cámara que registra la preparación de la cena, así como la incorporación de material visual producido especialmente para la obra y de archivo, proyectados en una televisión dentro de la escena. Este dispositivo establece un diálogo entre lo que ocurre en vivo y las imágenes mediadas.

El componente sonoro, por su parte, fue creado específicamente para la obra y se ejecuta en vivo, funcionando como un elemento de enlace entre las actuaciones, el contenido visual y las emociones que atraviesan la escena.

La producción plantea como eje la necesidad de reflexionar sobre la sociedad contemporánea y las formas en que se asumen las realidades cotidianas, proponiendo observación y cuestionamiento desde el espacio teatral.

Las entradas tienen un costo anticipado de G. 70.000, G. 80.000 en puerta y una promoción de dos por G. 120.000. Las reservas pueden realizarse al (0972) 245133.