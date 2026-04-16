Una sala de urgencias atravesada por el humor: se estrena “Emergencias” en Asunción

La comedia “Emergencias”, dirigida por Hugo Robles, se estrenará este viernes 17 de abril en el Teatro Latino (Tte. Fariña casi Iturbe), donde permanecerá en cartelera hasta el domingo 10 de mayo, con funciones los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00, presentando un espectáculo centrado en un particular equipo médico que enfrenta casos insólitos en clave humorística.

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La obra propone al público ingresar a una sala de emergencias poco convencional, donde un grupo de profesionales excéntricos debe resolver situaciones absurdas que se desarrollan a lo largo de la puesta. A partir de este planteamiento, el espectáculo articula una sucesión de escenas marcadas por el humor y el ritmo, construyendo una narrativa que se sostiene en la interacción de sus personajes y en la variedad de situaciones que atraviesan.

El elenco está integrado por Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Wuyk, Leti Panambi Sosa y Milagros Walther, quien realiza su debut teatral en esta propuesta. A lo largo de la temporada, los intérpretes asumirán múltiples roles, lo que introduce cambios constantes dentro de la dinámica escénica.

Entre los elementos destacados de la obra se encuentra la aparición de personajes como el Abuelo y Vichenzo, interpretados por Dani Wuyk y Enrique Pavón, respectivamente, conocidos por el público. Estas presencias se integran a la estructura general de la comedia, que combina distintos registros dentro de una misma puesta.

Sobre la obra

Durante la conferencia de prensa previa al estreno, el director Hugo Robles señaló que la obra busca que el público “se divierta, pase bien” y que pueda “salir feliz”, al tiempo de dejar lugar a cierta reflexión. En ese sentido, destacó que el humor permite abordar temas que pueden resultar incómodos desde otro lugar, sin perder el carácter accesible de la propuesta. La obra está concebida como un espectáculo de alcance amplio, pensado para distintos públicos y con funciones concentradas a lo largo de cuatro fines de semana.

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Desde el elenco, Pavón remarcó el valor del teatro como espacio de encuentro, señalando la importancia de volver a compartir experiencias en vivo. En esa misma línea, Corvalán definió la propuesta como una comedia de “humor limpio”, orientada a todo público, que traslada elementos del ámbito hospitalario a una construcción humorística basada en personajes de distintas especialidades.

Otros integrantes del equipo subrayaron el carácter colectivo del proceso creativo. Durante los ensayos, explicaron, se trabaja a partir de textos que incorporan aportes surgidos de ejercicios de improvisación, lo que permite construir escenas en constante ajuste. Este enfoque también influye en cada función, que puede variar según la interacción con el público, reforzando el carácter irrepetible del hecho teatral.

La obra también incorpora elementos de observación social, con referencias a situaciones reconocibles en el sistema de salud, abordadas desde la comedia. En ese sentido, los actores coincidieron en que el objetivo es combinar entretenimiento con momentos que inviten a la identificación del público.

La temporada se extenderá durante cuatro fines de semana consecutivos. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Ticketea, desde G. 85.000.