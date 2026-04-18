Cultura
18 de abril de 2026 - 08:00

Arte y naturaleza para los más chicos: actividades para los niños en este fin de semana

Seis personas vestidas con trajes de época, cuatro al frente y dos al fondo, con sombreros y espadas, en un ambiente festivo.
El elenco de la obra infantil 'Los 3 Mosqueteros' que se presentará en el Arlequín Teatro.Gentileza

¿Ir al teatro, experimentar el arte con diversos materiales o disfrutar de la naturaleza? Este fin de semana se ofrecen varias opciones para que los niños puedan aprovechar y aprender en diferentes espacios de Asunción.

Por Maripili Alonso

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Farina) este sábado y domingo se presentará la obra teatral “Los 3 mosqueteros”. Se trata de un musical infantil basado en la célebre novela del escritor Alexandre Dumas.

Las funciones de esta puesta, dirigida por Juan Carlos Cañete, serán a las 17:30 y contarán con las actuaciones de Javier Lacognata, Joaquín Diaz Sacco, Raúl Dionisi, Richard Quintana, Sebastián Pebriz y la participación de Sandy Molas.

Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir al (0991) 322-213. En puerta costarán G. 70.000.

En El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas) este sábado se realizará “Tocar el arte”, una actividad dirigida a niños de 1 a 5 años. Será a las 15:30 y 16:20, a cargo de Amelí Schneider y Julia Michelagnoli.

Niña sentada en el suelo, concentrada en su actividad creativa con conchas y madera en un ambiente natural.
Una niña participa en la actividad 'Tocar el arte', creando un diseño con conchas y pedazos de madera sobre la arena.

La actividad ofrece una exploración sensorial con pintura, arena, y otros materiales simples y seguros para la creación de obras y la libertad de expresión. El costo es de G. 70.000 y las inscripciones se realizan a través del enlace bit.ly/TOCARELARTE.

El Museo de Ciencias (MuCi) ofrecerá este sábado en el Complejo Textilia (Avda. Gral. Santos c/ Defensa Nacional) una propuesta llamada Ciencia a cielo abierto, que ofrece actividades al aire libre integradas con la naturaleza.

Este sábado de 14:00 a 18:30 y el domingo de 14:00 a 19:00 se podrá vivir una experiencia guiada de acceso libre y gratuito en Po Prende: jardines temáticos, mediante los cuales se podrán conocer plantas aromáticas, medicinales y ornamentales.

También este sábado a las 18:45 se podrá realizar una actividad de observación de aves. Esta tiene un costo de G. 15.000 y cuenta con cupos limitados.

Niño con binoculares junto a un joven, ambos concentrados en la observación de aves en un entorno natural verde.
Un niño y un adulto joven observan aves en el parque usando binoculares durante un evento de avistamiento organizado por el MuCi.

En tanto, en el Planetario San Cosmos del MuCi se podrá ver el show Escalas Cósmicas. Las funciones de este sábado serán de 16:00 a 19:00, cada una hora. Las entradas se pueden adquirir en la web www.muci.org.