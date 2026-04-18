Arte y naturaleza para los más chicos: actividades para los niños en este fin de semana

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Farina) este sábado y domingo se presentará la obra teatral “Los 3 mosqueteros”. Se trata de un musical infantil basado en la célebre novela del escritor Alexandre Dumas.

Las funciones de esta puesta, dirigida por Juan Carlos Cañete, serán a las 17:30 y contarán con las actuaciones de Javier Lacognata, Joaquín Diaz Sacco, Raúl Dionisi, Richard Quintana, Sebastián Pebriz y la participación de Sandy Molas.

Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir al (0991) 322-213. En puerta costarán G. 70.000.

En El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas) este sábado se realizará “Tocar el arte”, una actividad dirigida a niños de 1 a 5 años. Será a las 15:30 y 16:20, a cargo de Amelí Schneider y Julia Michelagnoli.

La actividad ofrece una exploración sensorial con pintura, arena, y otros materiales simples y seguros para la creación de obras y la libertad de expresión. El costo es de G. 70.000 y las inscripciones se realizan a través del enlace bit.ly/TOCARELARTE.

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El Museo de Ciencias (MuCi) ofrecerá este sábado en el Complejo Textilia (Avda. Gral. Santos c/ Defensa Nacional) una propuesta llamada Ciencia a cielo abierto, que ofrece actividades al aire libre integradas con la naturaleza.

Este sábado de 14:00 a 18:30 y el domingo de 14:00 a 19:00 se podrá vivir una experiencia guiada de acceso libre y gratuito en Po Prende: jardines temáticos, mediante los cuales se podrán conocer plantas aromáticas, medicinales y ornamentales.

También este sábado a las 18:45 se podrá realizar una actividad de observación de aves. Esta tiene un costo de G. 15.000 y cuenta con cupos limitados.

En tanto, en el Planetario San Cosmos del MuCi se podrá ver el show Escalas Cósmicas. Las funciones de este sábado serán de 16:00 a 19:00, cada una hora. Las entradas se pueden adquirir en la web www.muci.org.