Arlequín Teatro vuelve a los clásicos con “El enfermo imaginario”

Marcela Gilabert y Pablo Ardissone comparten la dirección de esta versión de “El enfermo imaginario”, la obra de Jean-Baptiste Poquelin “Moliére”, originalmente estrenada en 1673. La puesta subirá a escena desde hoy en el Arlequín Teatro (Antequera 1061), antes de pasar a ofrecer funciones especiales para colegios.

Gilabert recordó que en el 2019 ya había presentado esta adaptación de “El enfermo imaginario”, con un elenco en el cual permanecen Augusto Toranzos y Alan Jara.

“Me gustó mucho hacerla. La adaptación me llevó mucho tiempo en su momento, pero logramos una comedia muy ágil, muy dinámica, con un ritmo muy actual, con el lenguaje antiguo”, afirmó.

La directora afirmó que la idea de reflotar esta obra y que sea la base de Arlequín para el ciclo “Estudiantes al teatro” algo maravilloso y que los chicos puedan disfrutar del teatro clásico universal, como lo es Molière.

Ardissone, por su parte, señaló que hacía tiempo que no estaban presentando clásicos en este ciclo, que en los últimos años estuvo más enfocado a obras con un tinte histórico.

“Sé que muchos docentes están muy contentos porque volvemos a abordar un clásico, ya que no siempre se tiene oportunidad de tener una puesta hecha con toda la producción” añadió.

La obra presentará a Argán (interpretado por Nelson Aguilera), un hipocondríaco burgués obsesionado con los médicos y las medicinas, hasta tal punto que hace lo imposible para que su hija Angélica se case con un doctor.

Ella tiene otros planes, así como su madrastra Belisa que tiene su propia agenda. Pretendientes y doctores causan desopilantes confusiones mientras Beraldo trata de razonar con su hermano Argán, pero nadie puede engañar a la astuta e irónica criada Antonia, cuyo ingenio es clave para resolver los enredos.

El reparto está integrado además por Patricia Reyna, Derlis Esquivel, Tania Foschino, Erik Gehre, Augusto Toranzos, Elianne Quesnel y Alan Jara.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 1 de marzo.

Las entradas cuestan G. 80.000 y 2 por G. 150.000 comprando de forma anticipada, de lunes a viernes, al (0992) 442-152. En puerta costarán G. 100.000 y 2 por 180.000.

Mañana a las 18:30 habrá una función exclusiva para docentes de Literatura y Educación Artística de colegios de Asunción y del interior del país.