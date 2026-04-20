Cultura
20 de abril de 2026 - 15:07

ÚNico’s Ballet celebrará su quinto aniversario con la gala “Portales”

Seis bailarinas en trajes negros y pañuelos oscuros posan dinámicamente en el escenario, en un ambiente teatral y dramático.
La compañía de danza ÚNico's celebrará todo este 2026 sus 5 años de trayectoria.Gentileza

ÚNico’s Ballet presentará “Portales”, un programa mixto que reúne las obras “Vidrios Rotos” y “Trasdecer – detrás del ser", como parte de su quinta temporada, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.

Por ABC Color

La compañía ÚNico’s Ballet celebrará su quinto aniversario con la gala “Portales”, que se realizará el domingo 3 de mayo a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). La propuesta incluye la reposición de dos obras del repertorio del grupo, con la participación de invitados especiales, en una función que marca el inicio de su temporada 2026.

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Dirigida por el bailarín Nicolás Moreno Cibils, con producción general de Jimena Ramírez y Deyanira Medina, ÚNico’s Ballet fue fundada en 2021 y ha desarrollado desde entonces una serie de obras originales, además de actividades como giras, cursos y eventos vinculados a la danza.

El programa “Portales” propone revisitar dos trabajos previamente presentados por la compañía. La gala se abrirá con “Vidrios Rotos”, una obra con música de Philip Glass, coreografía de Nicolás Moreno y vestuario de Ronald Casco. La pieza aborda las distintas etapas del duelo a partir de la representación de experiencias vinculadas a la ruptura, la pérdida y la reconstrucción personal.

Bailarín masculino con torso descubierto y pantalón negro, en postura expansiva bajo luces tenues y humo en el escenario.
Este 2026 marca el comienzo de un aniversario importante para la compañía creada por Nicolás Moreno Cibils.

El cierre estará a cargo de “Trasdecer – detrás del ser”, un proyecto que combina música, danza y elementos audiovisuales. La propuesta se desarrolla a partir de una narrativa inspirada en el realismo mágico, en la que se construyen paisajes sonoros e imágenes que acompañan la historia de una comunidad aislada, atravesada por tensiones entre tradición y cambio.

El proyecto musical cuenta con la producción de Luigi Manzoni, dirección de arte y diseño de Enmanuel Lezcano, y realización audiovisual de Sebastián Sorera. A esto se suma la participación del elenco de ÚNico’s Ballet, con coreografía e iluminación de Nicolás Moreno y diseño de vestuario de Adrien Barb.

Bailarín en toga blanca y coronita de hojas, rodeado por grupo en trajes negros, todos en escena teatral con fondo decorativo.
"Trasdecer" es una de las propuestas que se podrá ver como parte de esta gala.

La obra presenta a los personajes Clara Oscuro y Tenue López, a través de quienes se desarrolla el conflicto entre la preservación de las raíces y la irrupción de fuerzas externas que amenazan con modificar el equilibrio de la comunidad.

Las entradas tienen un costo de G. 100.000 en preventa y G. 120.000 en puerta, y se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti, vía WhatsApp al (0993) 302294 y en el sitio web de la compañía.