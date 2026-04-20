La compañía ÚNico’s Ballet celebrará su quinto aniversario con la gala “Portales”, que se realizará el domingo 3 de mayo a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). La propuesta incluye la reposición de dos obras del repertorio del grupo, con la participación de invitados especiales, en una función que marca el inicio de su temporada 2026.

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Dirigida por el bailarín Nicolás Moreno Cibils, con producción general de Jimena Ramírez y Deyanira Medina, ÚNico’s Ballet fue fundada en 2021 y ha desarrollado desde entonces una serie de obras originales, además de actividades como giras, cursos y eventos vinculados a la danza.

El programa “Portales” propone revisitar dos trabajos previamente presentados por la compañía. La gala se abrirá con “Vidrios Rotos”, una obra con música de Philip Glass, coreografía de Nicolás Moreno y vestuario de Ronald Casco. La pieza aborda las distintas etapas del duelo a partir de la representación de experiencias vinculadas a la ruptura, la pérdida y la reconstrucción personal.

El cierre estará a cargo de “Trasdecer – detrás del ser”, un proyecto que combina música, danza y elementos audiovisuales. La propuesta se desarrolla a partir de una narrativa inspirada en el realismo mágico, en la que se construyen paisajes sonoros e imágenes que acompañan la historia de una comunidad aislada, atravesada por tensiones entre tradición y cambio.

El proyecto musical cuenta con la producción de Luigi Manzoni, dirección de arte y diseño de Enmanuel Lezcano, y realización audiovisual de Sebastián Sorera. A esto se suma la participación del elenco de ÚNico’s Ballet, con coreografía e iluminación de Nicolás Moreno y diseño de vestuario de Adrien Barb.

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La obra presenta a los personajes Clara Oscuro y Tenue López, a través de quienes se desarrolla el conflicto entre la preservación de las raíces y la irrupción de fuerzas externas que amenazan con modificar el equilibrio de la comunidad.

Las entradas tienen un costo de G. 100.000 en preventa y G. 120.000 en puerta, y se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti, vía WhatsApp al (0993) 302294 y en el sitio web de la compañía.