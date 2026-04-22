Felipe Avello llega a Paraguay con un show de humor y un recuerdo muy especial del país

Felipe Avello es uno de los humoristas más destacados de Chile. Tras desarrollar una sólida carrera con el humor en el teatro, el cine y la televisión; mediante YouTube y las redes sociales se dio cuenta que su alcance llegaba mucho más allá de las fronteras de su país.

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“Yo creía que el humor era algo más bien local. En mi caso, para chilenos. Cuando empecé a trabajar en la pandemia solo por internet, porque no había otra opción, me empecé a dar cuenta que sí se podía viajar”, comentó, en una charla a través de Zoom.

Señaló que, apenas terminó la pandemia, se lanzó a recorrer escenarios de varios países como Argentina, Perú, Ecuador y México; además de distintas ciudades de Chile.

Justamente “Felipe Avello Internacional” se denomina el show con el que este sábado 25 de abril se presentará en la sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), a partir de las 21:00.

“Nos faltaba Paraguay, un país que yo conozco. Yo estuve en Asunción hace un par de años, tengo un muy lindo recuerdo, sobre todo de una señora que me ayudó”, expresó.

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Avello comentó que en el año 2005 llegó a nuestro país buscando su destino. “Me fui con una guitarra a buscar algún trabajo, a conocer a alguien. Fui a Asunción y en el aeropuerto una señora se me acercó y me dijo ‘¿eres músico? Tienes una guitarra, porque mi hijo es músico’“, relató.

“Resultó que su hijo era el vocalista del grupo Paiko”, añadió. Afirmó que la señora, muy amable, lo alojó en su casa y que, en ese entonces, el hijo se encontraba grabando en Miami.

“Estaban los amigos del hijo y recuerdo que pasé una semana muy activo, muy divertido, me llevaban a algunos lugares. Fue hace muchos años, no me acuerdo más que eso, pero fueron muy amables”, destacó.

Comedia amable y una puesta bien absurda

Avello recordó además que desde ese viaje tiene consigo el álbum de Paiko, “Impulsivamente”, y también una revista de Paraguay en la que le hicieron una nota.

Con respecto al espectáculo que traerá a nuestro país, el humorista señaló que propone un show “bien universal”. “Es un show bien amable, yo busco que la comedia sea bien amable, obviamente al ser humor tiene siempre una cosa maliciosa porque el humor es así”, indicó.

Agregó que propone que su espectáculo sea “muy integrador” y que su puesta en escena “es bien absurda”. “Cuesta un poco describir el show porque yo lo voy haciendo bien orgánico. Va saliendo con mucha improvisación también”, indicó.

Anticipó que se presentará en el escenario con “una ropa bien estrambótica” y, en un momento, cuenta con un cuerpo de bailarines en escena a los que se suma buscando seguir la coreografía.

“Estoy muy contento de cómo ha venido resultando la recepción del público. En un principio era para Chile, pero luego lo convertí en un espectáculo internacional”.

Avello comentó que si bien comenzó a estudiar Periodismo en la universidad, su llegada a los medios siempre fue desde el humor.

En 2019 obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y, en los años 2022, 2023 y 2025, estrenó los especiales de comedia “Solo quiero descansar”, “Bien vestido, bien recibido” y “Doglover” para la plataforma Prime Video.

Interacción con el público

La interacción con el público tiene un destaque muy especial en el show de Avello. Según afirmó, busca emular a programas televisivos como “El show de Cristina” o “Laura en América”.

“Yo intento con buen humor, así lo recalco, resolver este problema familiar, todo sabiendo que es un poco en broma pero son temas serios. Como ‘me llevo mal con mi mamá’ y está la mamá ahí, así que es todo un poco entre incómodo y divertido”, refirió.

Las entradas para su presentación en Asunción, cuya producción está a cargo de A mamá le dieron 2 años, se pueden adquirir a través de Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son: