“Los Museos se Muestran”: esta será la fecha y el lugar de la octava edición

“El puerto como punto de encuentro” es la temática elegida por la Museóloga Alicia Elías, la Lic. Leticia Alvarenga y el Museólogo Javier Palma para esta octava edición de “Los Museos se Muestran”, evento que se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 2017.

La actividad es organizada por la Asociación Noche de los Museos-Paraguay y este año tiene previsto reunir piezas de unos 37 museos de todo el país, según detallaron sus responsables a través de un comunicado.

La jornada será en el Espacio Cultural Itaú del Centro Cultural del Puerto, el próximo 16 de mayo, de 10:00 a 22:00, en un formato totalmente presencial. El acceso será libre y gratuito.

Los curadores de esta edición eligieron un concepto en consonancia con el lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), “Museos uniendo un mundo dividido”, para la celebración del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo.

Entre los museos que participarán en esta edición están el Museo de Ciencias (MuCi), el Museo Fundación Demetrio Ortiz, el Museo Fernández Caballero, el Museo Judío del Paraguay, los Museos Fernheim, el Museo de Itaipú Tierra Guaraní, el Museo de las Sillas, la Casa de la Integración de CAF, Museo Parroquial San Rafael, entre otros.

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El evento también estará acompañado por actividades culturales que serán dadas a conocer próximamente.