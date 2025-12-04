Espacio Cultural Itaú abre sus puertas con la muestra colectiva “Del río las coronas”

En alianza con la Secretaría Nacional de Cultura, la Fundación Itaú habilitará hoy a las 19:00 el nuevo Espacio Cultural Itaú, en el edificio del Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Lea más: “Raíces del mundo” llega a la Plaza Italia con artistas de España, Francia y Paraguay

Este espacio nace con el objetivo de articular arte contemporáneo, territorio y ciudadanía, a partir del encuentro, el pensamiento y la creación.

“Del río las coronas. Territorios fluviales, poéticas y activismos” se denomina la muestra inaugural de este espacio, que cuenta con la curaduría de Damián Cabrera, y que estará habilitada al público hasta el próximo mes de febrero.

“La exposición busca explorar modos de vinculación poética con el río a partir del lenguaje contemporáneo de las artes visuales, y transversaliza preocupaciones medioambientales, económicas y de género en relación con el cauce hídrico que constituye un espacio natural, cultural para muchas comunidades”, detallaron a través de un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El “río coronado”

Señalaron además que el título de la muestra alude a una de las acepciones etimológicas de Paraguay, la que sugiere que sería un “río coronado” o adornado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las poéticas presentadas en esta exposición son concebidas por la curaduría como un adorno activo que puede convertirse en oportunidad para reflexionar acerca de condiciones desiguales de existencia y posibilidades de reconciliación entre los territorios fluviales y la ciudadanía, en un contexto de progresiva privatización del acceso al río”, agregaron.

En este sentido, comentaron que el proyecto se complementará con una convocatoria abierta a artistas para la producción de obra en el contexto de esta exposición, una actividad que busca generar una conversación activa con los creadores.

También en el marco de esta muestra se prepara un conversatorio/ acción con activistas y científicos que presentarán preocupaciones en torno al río desde una perspectiva medioambiental, económica y social.

Conjuntamente con este acto inaugural se realizará la presentación oficial del logotipo del Centro Cultural del Puerto, que fue diseñado por Clarissa Lezcano tras haber ganado el concurso de identidad visual realizado el año pasado.