Tres obras en cartelera para ver este fin de semana en Asunción

Desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, en distintos espacios teatrales de Asunción, se podrán ver tres obras de diferentes temáticas. Las propuestas se distribuyen entre la Sala La Correa, el Teatro Arlequín y el Teatro Latino, con entradas disponibles en boletería y plataformas digitales, según cada caso.

Lea más: Antes de llegar a Paraguay, Milo J debuta en Tiny Desk con una propuesta que cruza folclore y murga

En la Sala La Correa (General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco) se estrena el sábado 2 de mayo la obra “Amar en tiempos de cambio”, escrita y dirigida por Marcela Gilabert.

La pieza está protagonizada por Rayam Mussi y la propia Gilabert, y presenta la historia de una pareja que, luego de dos décadas de relación, enfrenta un proceso de transformación a partir de un cambio significativo en su dinámica. A partir de esa situación, la obra desarrolla una exploración sobre la identidad, el vínculo afectivo y las adaptaciones frente a nuevos contextos.

La temporada incluye funciones los días 2, 3, 8, 9, 10, 16 y 17 de mayo, con horarios los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 en puerta, con promociones de preventa de 2 por G. 150.000, y descuentos para estudiantes y personas vinculadas al ámbito teatral. Las reservas se realizan al 0961 335191.

Por su parte, el Teatro Arlequín (Antequera casi República de Colombia) recibe nuevamente la obra “Nunca estuve en Dublín”, del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu, bajo la dirección de Diego Mongelós.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reposición, prevista para el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, retoma una historia centrada en el regreso de una hija al hogar familiar tras varios años de ausencia, acompañada por una presencia inesperada que altera la dinámica del grupo. A lo largo de una noche, se desarrollan conflictos vinculados a la comunicación, los vínculos y las tensiones internas.

El elenco está integrado por Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich. Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Tuti o en boletería del teatro, según disponibilidad.

En el Teatro Latino (Teniente Fariña entre Yegros e Iturbe), la obra “Emergencias”, dirigida por Hugo Robles, transita sus últimas funciones antes de salir de cartelera el 10 de mayo.

La propuesta se desarrolla en el contexto de una sala de hospital público, donde se entrelazan situaciones vinculadas a lo cotidiano y lo imprevisto. El elenco incluye a Daniel Vuyk, Milagros Walther, Enrique Pavón, Gustavo Corvalán y Leticia Panambi Sosa.

Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas están disponibles a través de Ticketea desde G. 85.000 y mediante reservas al WhatsApp 0981 224 100. En el marco de su tramo final, la producción ofrece promociones especiales durante el mes de mayo para profesionales del área de salud y grupos laborales.