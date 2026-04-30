Cultura
30 de abril de 2026 a la - 17:14

Tres obras en cartelera para ver este fin de semana en Asunción

Mujer de blusa negra sirve comida al hombre mayor con suéter azul, en un comedor decorado con elementos familiares.
"Nunca estuve en Dublín" es una de las puestas teatrales que se podrá ver este fin de semana.Gentileza

El circuito teatral asunceno presenta una cartelera activa para el fin de semana, con propuestas que incluyen un estreno, una reposición y una obra en sus últimas funciones. Entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, distintas salas de la ciudad ofrecen opciones que abordan temáticas vinculadas a las relaciones personales, los vínculos familiares y situaciones de la vida cotidiana.

Por ABC Color

Desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, en distintos espacios teatrales de Asunción, se podrán ver tres obras de diferentes temáticas. Las propuestas se distribuyen entre la Sala La Correa, el Teatro Arlequín y el Teatro Latino, con entradas disponibles en boletería y plataformas digitales, según cada caso.

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En la Sala La Correa (General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco) se estrena el sábado 2 de mayo la obra “Amar en tiempos de cambio”, escrita y dirigida por Marcela Gilabert.

La pieza está protagonizada por Rayam Mussi y la propia Gilabert, y presenta la historia de una pareja que, luego de dos décadas de relación, enfrenta un proceso de transformación a partir de un cambio significativo en su dinámica. A partir de esa situación, la obra desarrolla una exploración sobre la identidad, el vínculo afectivo y las adaptaciones frente a nuevos contextos.

La temporada incluye funciones los días 2, 3, 8, 9, 10, 16 y 17 de mayo, con horarios los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 en puerta, con promociones de preventa de 2 por G. 150.000, y descuentos para estudiantes y personas vinculadas al ámbito teatral. Las reservas se realizan al 0961 335191.

Hombre con barba canosa abraza al otro con cercanía, en un ambiente de estudio fotográfico con fondo oscuro.
“Amar en tiempos de cambio” es otra de las obras que la gente podrá encontrar en cartelera.

Por su parte, el Teatro Arlequín (Antequera casi República de Colombia) recibe nuevamente la obra “Nunca estuve en Dublín”, del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu, bajo la dirección de Diego Mongelós.

La reposición, prevista para el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, retoma una historia centrada en el regreso de una hija al hogar familiar tras varios años de ausencia, acompañada por una presencia inesperada que altera la dinámica del grupo. A lo largo de una noche, se desarrollan conflictos vinculados a la comunicación, los vínculos y las tensiones internas.

El elenco está integrado por Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich. Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Tuti o en boletería del teatro, según disponibilidad.

En el Teatro Latino (Teniente Fariña entre Yegros e Iturbe), la obra “Emergencias”, dirigida por Hugo Robles, transita sus últimas funciones antes de salir de cartelera el 10 de mayo.

Grupo de cinco personas con atuendos médicos y sonrisas, en un estudio con fondo blanco, sosteniendo jeringa y utensilio médico.
"Emergencias" es una sátira social que sigue en el Teatro Latino.

La propuesta se desarrolla en el contexto de una sala de hospital público, donde se entrelazan situaciones vinculadas a lo cotidiano y lo imprevisto. El elenco incluye a Daniel Vuyk, Milagros Walther, Enrique Pavón, Gustavo Corvalán y Leticia Panambi Sosa.

Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas están disponibles a través de Ticketea desde G. 85.000 y mediante reservas al WhatsApp 0981 224 100. En el marco de su tramo final, la producción ofrece promociones especiales durante el mes de mayo para profesionales del área de salud y grupos laborales.