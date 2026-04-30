Antes de llegar a Paraguay, Milo J debuta en Tiny Desk con una propuesta que cruza folclore y murga

A los 19 años, Milo J estrenó su participación en Tiny Desk, el ciclo de presentaciones en vivo de NPR, con un set que recorre parte de su repertorio reciente e incorpora nuevas composiciones.

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La sesión incluye un tramo inicial con piezas inéditas como “Recordé” y “Cuestiones”, para luego centrarse en canciones de su álbum La vida era más corta (2025), entre ellas “Solifican12”, “Bajo de la piel”, “Niño” y “Luciérnagas”, esta última en colaboración con Silvio Rodríguez.

La propuesta musical se construye a partir de un cruce de géneros que, según el comunicado de Sony Music, articula elementos del folclore argentino, la nueva canción latinoamericana y la murga uruguaya dentro de una sonoridad contemporánea. En ese marco, la participación de Agarrate Catalina funciona como un eje central del set, consolidando una colaboración que el artista viene desarrollando en distintos proyectos recientes.

El registro audiovisual también incorpora una puesta en escena cargada de referencias simbólicas. Durante la sesión, el escritorio (elemento característico del formato) se presenta intervenido con objetos que remiten a distintas tradiciones culturales y políticas de Argentina, entre ellos un ejemplar del Martín Fierro, una revista de Mercedes Sosa, un vinilo de Horacio Guarany, y un pañuelo vinculado a las Abuelas de Plaza de Mayo, además de elementos cotidianos como el mate.

De acuerdo con el material difundido por Sony Music, el disco La vida era más corta, que estructura la presentación, plantea un abordaje de temáticas sociales y personales desde una perspectiva que recupera tradiciones del cancionero popular latinoamericano. En ese sentido, la sesión de Tiny Desk se inscribe como una extensión de ese trabajo, trasladando ese universo estético a un escenario de alcance internacional.

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La presentación se suma a una serie de artistas latinoamericanos que han participado en el ciclo de NPR, consolidando la presencia regional en una plataforma que, con el tiempo, se ha convertido en un espacio de visibilidad global para propuestas musicales de distintos géneros.

Recordemos que Milo J se presentará en Paraguay el próximo 16 de mayo, específicamente en el Puerto de Asunción. Las entradas se venden a través de Ticketea, desde G. 322.000.