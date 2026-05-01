Feria de vinilos, música en vivo y actividades culturales en una nueva edición de Embarcate

Este sábado 2 de mayo, desde las 15:00, el Centro Cultural del Puerto recibirá una nueva edición de Embarcate x Vinilo Cooltural, con acceso libre y gratuito. La actividad reunirá a expositores, coleccionistas y público interesado en la circulación de música en formatos físicos, en el marco de la programación cultural impulsada por Embarcate.

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En esta edición, Vinilo Cooltural se integra a la agenda con una feria especializada que congregará a 20 expositores y más de 5.000 materiales en formatos físicos, entre vinilos, CDs y cassettes. La propuesta busca promover la circulación musical en soporte analógico y generar un espacio de intercambio entre coleccionistas, expositores y asistentes.

Durante la jornada se desarrollarán presentaciones en vivo bajo el formato Vinyl Sets, con la participación de Christian Lozano, Manuela, Raúl Vega, Al Disco y Ángel López (Yes Disc Maniac), quienes compartirán selecciones musicales reproducidas exclusivamente desde soportes físicos.

La actividad incluirá además un sector gastronómico y la participación de feriantes vinculados al diseño, la producción artesanal y el arte. Entre ellos se encuentran Yuliana Constantini, Clari Dure, Evelyn Barrios, Noelia Pérez, Claudia Torres, Héctor Silva, Mónica Cáceres, Natalia Kabure’i, Antonela Bibolini y Leila Samudio, junto a artesanos del Instituto Paraguayo de Artesanía.

Vinilo Cooltural ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, en reconocimiento a su aporte a la circulación de la música en soportes físicos. La propuesta se enmarca dentro de la programación de Embarcate, orientada a la articulación de actividades culturales abiertas al público.