Guía completa para vivir las Fiestas Patrias 2026

Bajo el lema de una articulación institucional sin precedentes, esta mañana se dio a conocer la agenda oficial de las Fiestas Patrias 2026 en la emblemática Casa de la Independencia. La presentación, liderada por la Ministra de Cultura Adriana Ortiz, reveló un despliegue de más de 110 actividades que no solo celebran los 215 años de nuestra libertad, sino que también se integran al camino hacia “Asunción 500 años”.
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El foco principal de esta edición está puesto en la recuperación del pulso ciudadano en el Centro Histórico. Lugares como la calle Palma, el Archivo Nacional y la Manzana de la Rivera se convertirán en escenarios vivos donde la historia dejará los libros para encontrarse con la gente en forma de ferias, cine al aire libre y desfiles. Es una apuesta por fortalecer nuestra memoria colectiva mediante el uso de los espacios patrimoniales como puntos de encuentro.
A continuación, realizamos una curaduría exclusiva de las actividades que tendrán lugar dentro del territorio nacional, para que la ciudadanía pueda planificar tu recorrido por los rincones más vibrantes de Asunción y ciudades como Tobatí y La Colmena, asegurándose de no perderte ninguna de las experiencias que definen nuestra identidad este mayo.
Agenda de Fiestas Patrias en Paraguay
7 al 9 de mayo
- 16° Encuentro Internacional Harley Paraguay
8 de mayo
- Concierto Patriótico (FADA/UNA)
- Concierto Patria y Madre (Ensamble OSN)
- Obra Teatral: Madre, Patria y Comedia (Continúa el 9 de mayo)
9 de mayo
- Feria “Paraguay con Origen”
- Inauguración Muestra «CLICK» de José Portillo
- Asu Jeguata: Recorrido Patrio
- Taller Infantil “Creando para la Reina”
- Bird Watching (Observación de aves)
- Concierto Patria y Madre (Orquesta de Fdo. de la Mora)
- Encuentro Musical Don Bosco Róga
10 de mayo
- Dramatour (Recorrido dramatizado)
- Expo Patria: Feria de Artesanías (Hasta el 18 de mayo)
11 de mayo
- Taller de Cocina Paraguaya
- Relatando la Historia (Lectura de crónicas)
- Feria de Artesanos ASACIVAPA (Hasta el 17 de mayo)
12 de mayo
- Concierto OSIC: 9ª Sinfonía de Beethoven en Guaraní
- Chacatours Histórico (Hasta el 17 de mayo)
13 de mayo
- Ñande Cine (Cine al aire libre)
- City Tour Casco Histórico
- Aquel 1811 (Actividad Histórica)
- El Camino Aristócrata (Museo de la Caña)
- Feria Palma Vy’a (Continúa el 14 de mayo)
- Concierto ONAMP frente al Panteón (Días 13 y 14)
- Exposición «NETSUKE» (Esculturas Japonesas)
14 de mayo (Día Principal)
- Te Deum por la Patria
- Desfile del Día de la Independencia
- Festival Independencia (Serenata a la medianoche)
- Feria de Sabores Gastronómicos
- Rumores 1811 (Recorrido Escénico)
- Intimación a Velazco (Dramatización)
- 1811 en Movimiento (Ballet y Música)
- Tobatí (Festividades en Cordillera):
15 de mayo
- Mes de la Patria e Inmigración Japonesa
- Jornadas de Cine Paraguayo
16 de mayo
- Cerámica y Brunch en Areguá
- Navegando con Mamá (Barco Cuñataí)
- Secretos del Palacio (Recorrido guiado)
17 de mayo
- Alas Urbanas (Observación de aves)
- Purahei Soul: Concierto “Los caminos de la guarania”
18 al 28 de mayo
- 18 mayo (11:00): Música en vivo en el Museo del Arpa (Manzana de la Rivera).
- 23 mayo (10:00): Taller de arcilla “Moldeando con mamá” (Asunción).
- 23 mayo (07:30): Circuito de Filigrana en Luque (Salida desde Costanera).
- 28 mayo (20:00): 3° Concierto de Temporada: Sinfonía N.º 2 de Mahler (Banco Central del Paraguay).