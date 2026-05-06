Guía completa para vivir las Fiestas Patrias 2026

Bajo el lema de una articulación institucional sin precedentes, esta mañana se dio a conocer la agenda oficial de las Fiestas Patrias 2026 en la emblemática Casa de la Independencia. La presentación, liderada por la Ministra de Cultura Adriana Ortiz, reveló un despliegue de más de 110 actividades que no solo celebran los 215 años de nuestra libertad, sino que también se integran al camino hacia “Asunción 500 años”.

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El foco principal de esta edición está puesto en la recuperación del pulso ciudadano en el Centro Histórico. Lugares como la calle Palma, el Archivo Nacional y la Manzana de la Rivera se convertirán en escenarios vivos donde la historia dejará los libros para encontrarse con la gente en forma de ferias, cine al aire libre y desfiles. Es una apuesta por fortalecer nuestra memoria colectiva mediante el uso de los espacios patrimoniales como puntos de encuentro.

A continuación, realizamos una curaduría exclusiva de las actividades que tendrán lugar dentro del territorio nacional, para que la ciudadanía pueda planificar tu recorrido por los rincones más vibrantes de Asunción y ciudades como Tobatí y La Colmena, asegurándose de no perderte ninguna de las experiencias que definen nuestra identidad este mayo.

Agenda de Fiestas Patrias en Paraguay

7 al 9 de mayo

16° Encuentro Internacional Harley Paraguay

8 de mayo

Concierto Patriótico (FADA/UNA)

Concierto Patria y Madre (Ensamble OSN)

Obra Teatral: Madre, Patria y Comedia (Continúa el 9 de mayo)

9 de mayo

Feria “Paraguay con Origen”

Inauguración Muestra «CLICK» de José Portillo

Asu Jeguata: Recorrido Patrio

Taller Infantil “Creando para la Reina”

Bird Watching (Observación de aves)

Concierto Patria y Madre (Orquesta de Fdo. de la Mora)

Encuentro Musical Don Bosco Róga

10 de mayo

Dramatour (Recorrido dramatizado)

Expo Patria: Feria de Artesanías (Hasta el 18 de mayo)

11 de mayo

Taller de Cocina Paraguaya

Relatando la Historia (Lectura de crónicas)

Feria de Artesanos ASACIVAPA (Hasta el 17 de mayo)

12 de mayo

Concierto OSIC: 9ª Sinfonía de Beethoven en Guaraní

Chacatours Histórico (Hasta el 17 de mayo)

13 de mayo

Ñande Cine (Cine al aire libre)

City Tour Casco Histórico

Aquel 1811 (Actividad Histórica)

El Camino Aristócrata (Museo de la Caña)

Feria Palma Vy’a (Continúa el 14 de mayo)

Concierto ONAMP frente al Panteón (Días 13 y 14)

Exposición «NETSUKE» (Esculturas Japonesas)

14 de mayo (Día Principal)

Te Deum por la Patria

Desfile del Día de la Independencia

Festival Independencia (Serenata a la medianoche)

Feria de Sabores Gastronómicos

Rumores 1811 (Recorrido Escénico)

Intimación a Velazco (Dramatización)

1811 en Movimiento (Ballet y Música)

Tobatí (Festividades en Cordillera):

15 de mayo

Mes de la Patria e Inmigración Japonesa

Jornadas de Cine Paraguayo

16 de mayo

Cerámica y Brunch en Areguá

Navegando con Mamá (Barco Cuñataí)

Secretos del Palacio (Recorrido guiado)

17 de mayo

Alas Urbanas (Observación de aves)

Purahei Soul: Concierto “Los caminos de la guarania”

18 al 28 de mayo