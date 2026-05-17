Cultura
17 de mayo de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística del 17 al 23 de mayo de 2026

Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro.Archivo, ABC Color

Enterate de todo lo que podés hacer esta semana del 17 al 23 de mayo de 2026 entre asistir a conciertos, obras de teatro, participar de una cata de vinos y más.

Por ABC Color

DOMINGO 17

Show de comedia / Muertas de risa

Ofrecido por: Lorna Cepeda y Natalia Ramírez

Hora: 20:00

Lugar: Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

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Teatro / Nunca estuve en Dublín

Ofrecido por: GUB Produce y Arlequín Teatro

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

JUEVES 21

Wine speed testing&nbsp;/ Cata de vinos

Ofrecido por: 836 Cocina Internacional

Hora: 20:00

Lugar: 836 Cocina Internacional

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Granel Sessions

Ofrecido por: Denise Henscholek e invitados

Hora: 20:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)

Informaciones: @elgranelasu

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Conferencia / Mario Alonso Puig

Ofrecido por: Mario Alonso Puig

Hora: 20:00

Lugar: Auditorio del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 22

Show de comedia / Cortocircuito

Ofrecido por: A mamá le dieron dos años

Hora: 20:30

Lugar: Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 23

Concierto / Rock al puerto

La segunda edición de este festival será en el Puerto de Asunción a partir de las 13:00 y contará con la presencia de Andrés Calamaro, una de las figuras más influyentes del rock en español; la banda argentina Estelares, reconocida por sus melodías sofisticadas y letras sensibles; y Usted Señalemelo, considerada una de las propuestas más innovadoras de la nueva generación del indie argentino. Más informaciones en ticketea.com.py

Concierto / Berta Rojas, La huella de las cuerdas

Ofrecido por: Berta Rojas

Hora: 20:00

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py