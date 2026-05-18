Foro Regional Centro reunirá a gestores, artistas y organizaciones culturales en Paraguarí

La jornada se desarrollará de 8:00 a 17:00 horas en la sede de la Gobernación de Paraguarí y convocará a gestores culturales, artistas, académicos, organizaciones culturales, representantes institucionales y actores comunitarios de los departamentos de Cordillera, Guairá, Caazapá y Paraguarí.

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El encuentro forma parte del proceso impulsado por el Gobierno del Paraguay, a través de la Secretaría Nacional de Cultura, para construir de manera participativa una hoja de ruta que oriente el desarrollo cultural del país hacia el año 2050. El objetivo es generar un análisis situacional territorial y una visión estratégica sobre el papel de la cultura en el desarrollo regional, además de fortalecer una gobernanza cultural articulada entre distintos niveles del Estado y la sociedad.

Durante la jornada se prevén espacios de diálogo, talleres temáticos y dinámicas colaborativas enfocadas en el análisis del territorio. Entre las actividades previstas se incluyen ejercicios de construcción de líneas de tiempo, mapeo cultural y conversatorios sectoriales destinados a recoger insumos para el diagnóstico y las futuras líneas de acción del Plan Nacional de Cultura 2050.

Entre los temas que serán abordados figuran el patrimonio cultural, los espacios y centros culturales, la gastronomía tradicional, los derechos culturales de los pueblos indígenas y la profesionalización del sector cultural. Asimismo, se abrirán instancias de intercambio con la academia sobre producción de conocimientos, arte e industrias culturales, además del proceso de integración regional vinculado al MICSUR Paraguay 2026.

Según la SNC, estos espacios buscan integrar las diversas miradas territoriales y las experiencias de los distintos sectores culturales del país, promoviendo una construcción colectiva de políticas culturales de largo plazo basadas en el enfoque de derechos culturales.

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El Foro Regional Centro será el tercer encuentro territorial realizado en el marco del proceso participativo de formulación del PNC 2050. Los foros anteriores, desarrollados en las regiones Norte y Sur, reunieron a más de 150 actores culturales de distintos departamentos del país.

La formulación del Plan Nacional de Cultura 2050 se extenderá a lo largo de 2026 e incluirá nuevos foros regionales, seminarios temáticos, jornadas con instituciones públicas, espacios de diálogo sectorial y un Congreso Nacional de Cultura que se desarrollará durante la Semana de la Cultura, en articulación con el MICSUR Paraguay 2026.

Las personas interesadas en participar del Foro Regional Centro podrán inscribirse a través del formulario habilitado en las redes sociales oficiales de la Secretaría Nacional de Cultura.