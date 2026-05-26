“Emergentes”, una plataforma que brinda impulso a artistas y proyectos culturales

“Me gusta siempre pensar en ‘Emergentes’ como una plataforma de despegue para artistas que están iniciando su carrera, creemos que efectivamente es una gran oportunidad”, expresó Roberto Galeano Monti, director ejecutivo de la Fundación Itaú Paraguay, que por octavo año lleva adelante esta iniciativa junto con la Fundación Carlos Pusineri Scala.

Hasta el 29 de junio estará habilitada la convocatoria de proyectos para esta edición, de entre los cuales se seleccionarán 24 para participar de una residencia de cuatro días en Asunción, durante la primera semana de agosto.

“Se eligen 12 proyectos que reciben 10 millones de guaraníes como incentivo para llevar a cabo esos proyectos”, explicó Pili Ortiz, coordinadora de la plataforma.

“Participar de la residencia yo siempre digo que ya es un premio, porque te permite tener acceso a una mentoría antes que empiece la residencia, dos semanas antes ya arranca online”, añadió.

Sostuvo además que durante la residencia, los participantes “tienen acceso a mentores que están en el área, gestores culturales, personas que trabajan en teatro, música, cine, que tenemos acá en Asunción y tienen la oportunidad de conocer a estas personas en vivo y en directo”.

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En este sentido, Pili Ortiz afirmó que los participantes que no llegan a acceder al capital semilla de G. 10 millones, sí salen de la experiencia “con un proyecto muy trabajado”, además de “conocer a otros jóvenes y no tan jóvenes de distintas partes del país”.

Sostuvo que justamente uno de los objetivos de esta residencia es que se puedan establecer contactos y alianzas entre los participantes para facilitar la circulación de los proyectos culturales.

¿Quiénes pueden participar de Emergentes?

El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años, que sean paraguayos o residentes en Paraguay, y que sean artistas emergentes que se encuentren entre los primeros cinco años de carrera artística.

“Obviamente que tengan ganas de contar lo que están haciendo y cómo consideran que ese proyecto artístico es realmente necesario”, subrayó Galeano Monti.

En cuanto a experiencias de éxito de ediciones anteriores, recordó el caso de la cineasta Olinda Ruiz. “Emergentes le dio, efectivamente, la posibilidad de hacer crecer la idea y hoy ella está a punto de lanzar su largometraje, cercana a Paz Encina”.

El director ejecutivo de la Fundación Itaú Paraguay también citó el caso de Isabella Marini y Giuliana Meilicke, quienes a través de esta plataforma pudieron llevar Tobogán Media hacia el interior el país.

“Nosotros abrazamos el tema de proyectos diversos, que no pueden concursar muchas veces en otros fondos porque no tienen las puertas abiertas. Esto es algo muy abierto y nos gusta abrazar distintas disciplinas artísticas”, remarcó.

Otro ejemplo de éxito es el de Hugo O’Higgins, quien actualmente fue seleccionado para presentar su obra “El mejor contando vacas” en el Festival Internacional de Teatro que se realizará en Barranquilla, Colombia.

Galeano Monti también destacó la experiencia del artista nivaclé Richart Peralta quien participó de “Emergentes” para poder enseñar a los niños y niñas de su comunidad su técnica artística de dibujo.

“Tanto nos gustó ese proyecto, que este año va a volver a replicarse este proyecto ya fuera de ‘Emergentes’. Él ya no solo como artista, sino también como gestor cultural”, detalló.

Una alianza que creció con los años

Claudio Pusineri, de la Fundación Carlos Pusineri Scala, recordó que “Emergentes” comenzó en el año 2019 con un primer concurso de fondos, ya en alianza con la Fundación Itaú Paraguay.

“Fuimos sumando gente, ganadores y hace cuatro años comenzamos con toda esta mentoría, esta comunidad, este networking, esta puesta en vidriera”, señaló. Agregó que “esto va creciendo mucho y quizás ya no pensemos solamente en el Paraguay, quizás en el futuro pensemos en otras fronteras”.

Pusineri sostuvo que están “más fuertes que nunca para seguir siendo un faro en ciertas personas que tienen un proyecto, o que quizás no tienen conceptualmente proyectos pero tienen ganas”.

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar a “Emergentes”?

Pili Ortiz, coordinadora de la plataforma, señaló que pueden ser obras de teatro, cortometrajes, espectáculos multidisciplinarios, ferias, proyectos de libros, proyectos de música, exposiciones u obras de artes visuales, artesanía, puestas de danza, espacios de formación, etc.

En este sentido, Galeano Monti afirmó que están dispuestos a sorprenderse y “que emerjan también nuevas formas”. Recordó, por ejemplo, un festival de música realizado en Concepción que ofreció consultas psicológicas gratuitas, con el objetivo de crear conciencia acerca de la salud mental.

Ortiz afirmó que este concurso permite además a los artistas dar un primer paso para luego postular a otros fondos como los de la Secretaría Nacional de Cultura o el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

Destacaron además que el proyecto tiene que ser realizado durante este año y que no existen límites de edad, salvo que sea dentro de esos primeros cinco años de carrera artística.

“Es un programa bastante completo”, subrayó Ortiz, destacando lo que implica la mentoría y el acompañamiento que realizan para la concreción de los proyectos.

Formulario de inscripción, gira y más

Los interesados en participar de esta convocatoria pueden completar un formulario disponible en la página web de Emergentes.

También se está realizando una gira, que comenzó en la ciudad de Pilar, para informar acerca de la plataforma y el proceso de postulación. Este viernes estarán en Villarrica y luego llegarán a Ciudad del Este, Concepción y Encarnación.

Ortiz señaló que este año el lema de “Emergentes” es el de “crear y crecer en comunidad”, apuntando a cómo sostener las ideas y los proyectos con el tiempo, además de crear buenos de equipos de trabajo.

“Si vos armás un buen equipo, vas mejorando la idea con los años y vas creciendo en grupo, eso se sostiene sí o sí con el correr de los años. Ya no importa si hay o no hay fondos”, remarcó.

En este sentido, comentó que en el marco de la residencia estarán recorriendo algunos espacios culturales autogestionados, para que los participantes conozcan in situ estos espacios y las experiencias de sus responsables.

Los interesados en conocer más acerca de las giras o capacitaciones online para el concurso de “Emergentes” pueden visitar los perfiles en redes sociales @emergentespy. También está habilitado el teléfono +595 982 444-724.