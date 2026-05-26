Mercosur Cultural debatirá sobre diversidad y desafíos contemporáneos en seminario regional

El encuentro se realizará desde las 10:00, con transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Secretaría Nacional de Cultura, en el marco de la Presidencia Pro Témpore Paraguay del Mercosur Cultural. Bajo el eje “Cultura y desafíos actuales”, el seminario propone abrir un espacio de intercambio regional sobre diversidad cultural, cooperación y políticas públicas vinculadas al sector.

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La programación contará con exposiciones de especialistas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, quienes abordarán temáticas relacionadas con la gestión cultural frente a catástrofes naturales y climáticas, políticas culturales orientadas a las niñeces, desafíos ambientales globales, innovación e investigación en las artes, derechos culturales de personas en situación de vulnerabilidad social e identidad lingüística en contextos híbridos.

Entre las representantes paraguayas participará Jazmín Ruiz Díaz, con la ponencia “Cultura e identidad: una mirada decolonial desde el jopará”, una reflexión centrada en las expresiones culturales y lingüísticas propias del Paraguay.

La actividad forma parte de la agenda de trabajo de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur y busca fortalecer los espacios regionales de diálogo, articulación y producción colectiva de conocimiento en torno a la diversidad cultural y las políticas culturales contemporáneas.

Como parte de la agenda regional impulsada durante la Presidencia Pro Témpore Paraguay, también se desarrollará el viernes 29 de mayo la XX Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes (Rafro) del Mercosur. El encuentro estará orientado al debate sobre igualdad racial, lucha contra el racismo y derechos de las comunidades afrodescendientes en la región.

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En ese contexto, la SNC convocó a organizaciones y personas afrodescendientes de la sociedad civil a participar de manera virtual, con espacios de intervención destinados a la presentación de propuestas y planteamientos ante autoridades regionales. Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 22 de mayo mediante un formulario disponible en los canales oficiales de la institución.

El Mercosur Cultural es el espacio de coordinación regional integrado por las instituciones culturales de los Estados Parte y Asociados del bloque, con el objetivo de promover políticas públicas culturales, fortalecer la cooperación regional y fomentar la diversidad cultural a través de programas y espacios de diálogo entre los países participantes.