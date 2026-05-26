El Museo Viedma abrirá sus puertas en Misiones con una propuesta cultural inédita en el país

El Museo Viedma (MUVA) se inaugurará el jueves 28 de mayo en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones, ofreciendo una propuesta artística, histórica y educativa única para todo público.

Ubicado estratégicamente dentro del circuito histórico de las Misiones Jesuíticas, el MUVA surge como un espacio dedicado a la exhibición, la investigación y la contemplación artística, que integra el arte, la historia, la espiritualidad y la educación en una propuesta contemporánea orientada a fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural paraguaya.

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Uno de sus principales atractivos es la muestra permanente, formada por 78 murales creados por el artista Manuel Viedma, instalados en las tres naves principales del recinto.

Estas obras representan una importante inversión y un valor agregado para el ámbito cultural, con escenas que reflejan la vida cotidiana, el trabajo comunitario, las tradiciones y la espiritualidad propias de la experiencia guaraní-jesuítica.

El museo cuenta además con salas de exposiciones temporales, biblioteca especializada, auditorio, tienda cultural, restaurante y espacios verdes recreativos, elementos que enriquecen la visita de los asistentes y mantienen una programación dinámica durante todo el año.

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El espacio fue fundado por Manuel de Jesús Viedma Romero, profesor de artes plásticas egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quien fue alumno de destacados maestros italianos como Roberto Holden Jara y Remo Paccapello.

Viedma Romero es reconocido por crear una obra donde convergen la historia, la fe y la interpretación cultural del universo guaraní-jesuítico.

Su producción incluye pinturas, esculturas y murales monumentales que rescatan valores humanos, espirituales y comunitarios surgidos de este encuentro, y todas estas piezas se exhibirán en el museo que se inaugura próximamente.