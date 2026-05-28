Centenario de Luis Alberto del Paraná: anuncian estreno de obra teatral-musical sobre su vida

El próximo 21 de junio se conmemorará el centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, una de las figuras más célebres de la música paraguaya. En este marco, el próximo 6 de junio subirá a escena el espectáculo teatral-musical “Nace una estrella: Mi guitarra y mi voz”.

La puesta es organizada por la Asociación Parlamento Cultural del Paraguay, presidida por la actriz y productora Margarita Franco. En una conferencia de prensa, celebrada en el foyer del teatro, detalló que este espectáculo reunirá a más de cien artistas en escena y combinará actuación, danza, música y recursos audiovisuales.

Franco también señaló que esta puesta busca destacar la vida, el legado y la trascendencia internacional de Luis Alberto del Paraná, un artista que llevó la identidad paraguaya a los escenarios más importantes del mundo.

En este sentido, detalló que “Nace una estrella: Mi guitarra y mi voz” ofrecerá un recorrido por los momentos más emblemáticos de la vida de artista, cuyo nombre real fue Luis Osmer Meza.

Se presentarán sus inicios, su ascenso artístico y su consagración internacional, así como el legado que dejó a la música paraguaya con obras como “Mi guitarra y mi voz” y “Voy gritando”.

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El espectáculo tendrá como protagonistas a Ciro Caleb Cousirat, Fabricio Portillo, Elías Fretes, Nelson Matías Careaga y Yoryi Torales. Contará con la participación especial de Ángel “Pato” García y tiene el respaldo de Fabiola Meza, hija de Luis Alberto del Paraná.

Margarita Franco comentó además que la obra fue impulsada inicialmente por el recordado Enrique Castro, ex director de Cultura de la Cámara de Diputados, y fue desarrollada con el acompañamiento de historiadores y referentes culturales como la Dra. Alda Cardozo, Javier Delgado y Juan Aveiro.

El espectáculo cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo y la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

La función será el próximo 6 de junio a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuticketfacil.com. Los precios y sectores son: