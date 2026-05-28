Cultura
28 de mayo de 2026 a la - 17:55

Centenario de Luis Alberto del Paraná: anuncian estreno de obra teatral-musical sobre su vida

Alda Cardozo sonríe entre un grupo diverso en evento cultural, algunos sostienen carteles y una niña tocando un ukulele.
Integrantes del equipo de la obra "Nace una estrella: mi guitarra y mi voz" que se presentará en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane" en homenaje a Luis Alberto del Paraná.ARCENIO ACUÑA

“Nace una estrella: mi guitarra y mi voz” se denomina la obra musical-teatral, que se prepara para celebrar el centenario del célebre cantante y compositor paraguayo Luis Alberto del Paraná. La obra se presentará el próximo 6 de junio en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.

Por ABC Color

El próximo 21 de junio se conmemorará el centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, una de las figuras más célebres de la música paraguaya. En este marco, el próximo 6 de junio subirá a escena el espectáculo teatral-musical “Nace una estrella: Mi guitarra y mi voz”.

La puesta es organizada por la Asociación Parlamento Cultural del Paraguay, presidida por la actriz y productora Margarita Franco. En una conferencia de prensa, celebrada en el foyer del teatro, detalló que este espectáculo reunirá a más de cien artistas en escena y combinará actuación, danza, música y recursos audiovisuales.

Franco también señaló que esta puesta busca destacar la vida, el legado y la trascendencia internacional de Luis Alberto del Paraná, un artista que llevó la identidad paraguaya a los escenarios más importantes del mundo.

En este sentido, detalló que “Nace una estrella: Mi guitarra y mi voz” ofrecerá un recorrido por los momentos más emblemáticos de la vida de artista, cuyo nombre real fue Luis Osmer Meza.

Se presentarán sus inicios, su ascenso artístico y su consagración internacional, así como el legado que dejó a la música paraguaya con obras como “Mi guitarra y mi voz” y “Voy gritando”.

Alda Cardozo en elegante vestido habla en mesa con artistas, rodeada de público y banderas paraguayas.
En una conferencia de prensa se brindaron detalles acerca de lo que será la obra teatral-musical en tributo a Luis Alberto del Paraná.

El espectáculo tendrá como protagonistas a Ciro Caleb Cousirat, Fabricio Portillo, Elías Fretes, Nelson Matías Careaga y Yoryi Torales. Contará con la participación especial de Ángel “Pato” García y tiene el respaldo de Fabiola Meza, hija de Luis Alberto del Paraná.

Margarita Franco comentó además que la obra fue impulsada inicialmente por el recordado Enrique Castro, ex director de Cultura de la Cámara de Diputados, y fue desarrollada con el acompañamiento de historiadores y referentes culturales como la Dra. Alda Cardozo, Javier Delgado y Juan Aveiro.

El espectáculo cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo y la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

La función será el próximo 6 de junio a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuticketfacil.com. Los precios y sectores son:

  • Platea y Palco: G. 150.000
  • Paraíso y Tertulia: G. 100.000