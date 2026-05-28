Disney On Ice en Paraguay: así es el show que se presentará en el SND Arena

Disney On Ice regresó a Paraguay con “¡Festejemos en familia!“, un espectáculo que reunirá en escena la magia, el color y a los personajes de Disney, combinando las historias de dos mundos mágicos. En el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón) se están ajustando todos los detalles para el debut en Asunción, que también marcará el inicio de la gira del show por la región.

Esta producción internacional está a cargo de Feld Entertainment, RGB Entertainment, Kohia y Rola SA en Paraguay y moviliza a un equipo de 75 personas entre artistas y técnicos.

La pista de hielo ya está montada y desde hace varios días los patinadores vienen ensayando y poniendo a punto todos los detalles de este espectáculo, que se presentará en Paraguay del 2 al 6 de junio.

Mauro, uno de los patinadores del equipo de 47 artistas, comentó que los vestuarios demandaron más de 180 metros de tela y fueron elaborados por un equipo de 40 personas.

“No solo los personajes principales van a contar su historia. Sino que, coreográficamente, hasta 20 personas sobre el hielo van a estar patinando a la vez. Entonces, se genera una atmósfera que cuenta cada historia de una manera especial y única para cada segmento de nuestro show”, detalló.

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Agregó que este espectáculo estará centrado en dos películas de Disney: “Frozen” y “Encanto”. En el primer acto se contará las historias de Anna y Elsa, las hermanas atrapadas en el reino helado de Arendelle.

El segundo acto traerá a escena a la familia Madrigal y, por primera vez en Sudamérica, se representará esta historia de Disney inspirada en Colombia y el realismo mágico.

Stitch también será parte de este espectáculo, así como otros reconocidos personajes del universo de Disney.

Mauro señaló que “¡Festejemos en familia!" reúne además entre 250 y 400 piezas de utilería, incluyendo una representación de la casa de la familia Madrigal que pesa cerca de una tonelada.

También destacó que hay muchas piezas livianas, que ayudan a los patinadores “a representar las historias de la mejor manera”, con elementos de utilería de la mejor calidad. El show también incluirá acrobacias aéreas y efectos especiales.

Durante el encuentro con la prensa, Mauro comentó que la escenografía, los vestuarios y todo lo necesario para el show fue trasladado hasta Sudamérica en 12 camiones tráilers. Tras su paso por Asunción, el show estará en ciudades como Buenos Aires, Argentina; y Santiago de Chile.

Un equipo multicultural para recrear la magia de Disney

María, otra de las patinadoras de show, comentó que integra la compañía hace casi 4 años y afirmó que es una experiencia increíble. “No es solo vivir nuestras pasiones como patinadores, sino también viajar por el mundo entero y conocer muchísima gente de diferentes culturas”, indicó.

La artista, quien es oriunda de Ecuador, señaló que dentro del equipo de Disney On Ice hay personas “de más de 50 nacionalidades compartiendo un mismo objetivo, que es traer la magia al escenario”.

Mauro, quien es oriundo de la ciudad argentina de Bariloche, detalló que se unió a la compañía en 2022 y afirmó que nada le dio más gratificación como contar una historia hispana, haciendo referencia a “Encanto”.

“Rara vez se pueden cantar las canciones en español y celebrar la cultura de Latinoamérica en una producción original de Disney, hecha en Estados Unidos”, acotó.

María, por su parte, señaló que los patinadores de la compañía tienen entre 15 y 25 años de entrenamiento. Añadió que para estar en condiciones de afrontar las funciones deben no solamente realizar los ensayos con patines, sino también gimnasia funcional, mantener una buena alimentación y un descanso adecuado.

Los patinadores también comentaron que actualmente existen ocho shows de Disney on Ice girando por el mundo, en forma simultánea.

Funciones y entradas para Disney On Ice

Las funciones de Disney on Ice “¡Festejemos en familia!” serán en estos días y horarios:

Martes 2 y miércoles 3 de junio: 19:00

Jueves 4 y viernes 5 de junio: 15:00 y 19:00

Sábado 6 de junio: 11:00, 15:00 y 19:00

Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti (www.tuti.com.py). Los precios y sectores son: