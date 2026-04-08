Disney On Ice regresa a Asunción con un nuevo espectáculo para toda la familia

Disney On Ice presenta “¡Festejemos en Familia!“, show que llegará a Paraguay del 2 al 6 de junio con funciones en el SND Arena. El espectáculo, producido por Feld Entertainment junto a RGB Entertainment, Kohia y Rola S.A., reunirá a más de 40 personajes en escena en una puesta sobre hielo dirigida a públicos de todas las edades. Paraguay será además el punto de inicio de la gira latinoamericana del show.

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La propuesta escénica plantea un recorrido por distintos universos narrativos de Disney, combinando el reino de Arendelle de “Frozen” con la historia de la familia Madrigal de “Encanto”. A lo largo de la función, los personajes desarrollan sus relatos a través del patinaje artístico, acrobacias y una estructura coreográfica que integra música y efectos visuales.

En la primera parte, la historia se sitúa en el entorno invernal de “Frozen”, donde Anna, Elsa, Kristoff, Sven y Olaf enfrentan el invierno eterno. Luego, el espectáculo se traslada a un pueblo inspirado en Colombia para presentar a los Madrigal, con personajes como Mirabel, Bruno y Tía Pepa. La puesta también incluye la participación de Stitch como invitado especial.

Gran despliegue técnico y artístico

El show forma parte de una producción internacional que reúne a patinadores de diversas nacionalidades, con un elenco que abarca intérpretes de entre 18 y 50 años provenientes de América, Europa y Asia. Según la organización, si bien el equipo artístico forma parte de una gira global, la producción técnica y logística incorpora personal local en cada país.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en Cinemark, representantes de la organización destacaron el regreso del espectáculo al país tras su paso en 2023. Nadine Fadlala, Country Manager Rola Entertainment, señaló que el objetivo es consolidar la presencia anual de este tipo de propuestas en Paraguay.

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Por su parte, Florencia Salvioni, coordinadora de marketing de RGB Entertainment, indicó que la respuesta del público paraguayo en la visita anterior fue un factor determinante para el retorno del show. También confirmó que esta edición incorpora un nuevo formato y que los ensayos de la gira latinoamericana comenzarán en Asunción, con un periodo de preparación de aproximadamente un mes previo al estreno.

En relación con los aspectos técnicos, Salvioni resaltó que Paraguay cuenta con las condiciones necesarias para albergar este tipo de producciones, lo que permite replicar el mismo estándar del espectáculo presentado en otras regiones como Europa o Estados Unidos. Asimismo, destacó la articulación entre equipos internacionales y trabajadores locales en el desarrollo del montaje.

Funciones y precios de entradas

Las funciones se desarrollarán en distintos horarios a lo largo de cinco días: el martes 2 y miércoles 3 de junio a las 19:00; el jueves 4 y viernes 5 con presentaciones a las 15:00 y 19:00; y el sábado 6 con funciones a las 11:00 y 15:00.

En cuanto al acceso, las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti, con precios que parten desde G. 166.500 para accesos destinados a personas con movilidad reducida. Las ubicaciones en platea (sectores norte, este y sur) tienen un costo de G. 288.600, mientras que los sectores de preferencia cuestan G. 721.500 y los palcos pista, G. 943.500.

Con esta nueva edición, el espectáculo se integra a la agenda de eventos internacionales que llegan a Asunción, en un formato orientado al público familiar y con una estructura de gira que inicia en Paraguay antes de continuar por otros países de la región.