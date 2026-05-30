Teatro para niños: dos propuestas para disfrutar este domingo en familia

“Las aventuras de Caperucita Roja y su amigo Azul” se presentará este domingo 31 en la sala Arnaldo André del Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano). La obra, adaptada y dirigida por Osvaldo Molinas, promete mucha diversión y valiosas lecciones sobre la amistad y la valentía.

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Tras una exitosa temporada, Caperucita Roja y Azul vuelven al escenario para recrear sus aventuras con el Lobo Feroz y conocer a su amigo Monkey.

Esta obra, inspirada en el clásico cuento infantil, se presentará en una única función a las 16:30, ofreciendo a los niños mensajes claros acerca de la vida, la amistad y la importancia de hacerle caso a los padres.

El elenco está conformado por Behil Martínez, Fabiana Gavilán, Sergio Morínigo, Giuliano Calcagno, y la participación especial de Monkey.

Las entradas anticipadas cuestan G. 25.000 y en puerta costarán G. 30.000. Las reservas se pueden realizar al (0983)493-201.

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“La Princesa y el sapo” también se presentará este domingo a las 17:00 en la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Hernandarias).

La obra cuenta con libreto y dirección de Patricia Reyna . El elenco está conformado por Dai Acosta, Raúl Dionisi y Ronald Von Knobloch.

Las entradas anticipadas cuestan G. 30.000 y en puerta costarán G. 45.000. Las reservas se pueden hacer al teléfono (0991)322-213.